Покоривший гей-клуб Лазарев показал фото с любимыми

Певец опубликовал в личном блоге трогательное фото с детьми. Личная жизнь Сергея Лазарева вызывает у россиян все больше вопросов.

В насыщенном графике Сергея Лазарева так много важных дел и занятий, что его маленьким наследникам волей-неволей приходится обходиться без отца. То он устраивает фееричное шоу в гей-клубе посреди ночи, то развлекается с другом Александром Малиновским за рубежом. Однако роль сына и дочери в жизни артиста из-за этого не меняется. Сергей Лазарев с радостью находит время для родных и любимых детей, когда у него появляется такая возможность.

Артист поделился уникальным кадром вместе с сыном Никитой и дочерью Анной. Довольный отец позировал с наследниками на набережной, опираясь на стационарный бинокль для смотровых площадок. На прогулку Сергей Лазарев надел белую футболку, яркий костюм с принтом тай-дай, часы и солнцезащитные очки. О том, кто фотографировал дружное семейство во время променада, певец умолчал.

Снимок вызвал у пользователей Сети много вопросов. Некоторые выразили недоумение тем, дети артиста растут без матери. Они потребовали у мужчины объяснений, но певец проигнорировал провокационные комментарии. Фанаты поддержали Сергея Лазарева и остались приятно удивлены размещенным кадром. "Хорошенькие такие", "Семья в сборе, классно! Всех благ!", "Красавчики! Очень классные и позитивные!", "Как же быстро летит время! Уже такие большие!" — написали поклонники звезды.

