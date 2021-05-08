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Шоу-бизнес
Покоривший гей-клуб Лазарев показал фото с любимыми

Покоривший гей-клуб Лазарев показал фото с любимыми

Певец опубликовал в личном блоге трогательное фото с детьми. Личная жизнь Сергея Лазарева вызывает у россиян все больше вопросов.
прочитано 789 раз

В насыщенном графике Сергея Лазарева так много важных дел и занятий, что его маленьким наследникам волей-неволей приходится обходиться без отца. То он устраивает фееричное шоу в гей-клубе посреди ночи, то развлекается с другом Александром Малиновским за рубежом. Однако роль сына и дочери в жизни артиста из-за этого не меняется. Сергей Лазарев с радостью находит время для родных и любимых детей, когда у него появляется такая возможность.

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Сергей Вячеславович Лазарев

Сергей Вячеславович Лазарев Певец

Артист поделился уникальным кадром вместе с сыном Никитой и дочерью Анной. Довольный отец позировал с наследниками на набережной, опираясь на стационарный бинокль для смотровых площадок. На прогулку Сергей Лазарев надел белую футболку, яркий костюм с принтом тай-дай, часы и солнцезащитные очки. О том, кто фотографировал дружное семейство во время променада, певец умолчал.


Снимок вызвал у пользователей Сети много вопросов. Некоторые выразили недоумение тем, дети артиста растут без матери. Они потребовали у мужчины объяснений, но певец проигнорировал провокационные комментарии. Фанаты поддержали Сергея Лазарева и остались приятно удивлены размещенным кадром. "Хорошенькие такие", "Семья в сборе, классно! Всех благ!", "Красавчики! Очень классные и позитивные!", "Как же быстро летит время! Уже такие большие!" — написали поклонники звезды.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Сергей Лазарев. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 8 мая 2021, 20:14 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость728684
Пожаловаться Ответить
А фотографировал Киркоров. Это его самый лучший друг, и плевать ему на детей!
1

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