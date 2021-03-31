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Шоу-бизнес
Лазарев разодрал глотку во время утех с Малиновским

Лазарев разодрал глотку во время утех с Малиновским

Сергей Лазарев продолжает забавляться с Александром Малиновским в Мексике. Мужчины выбирают рискованные развлечения.
прочитано 775 раз

В марте для Сергея Лазарева и Александра Малиновского выдались действительно жаркие каникулы. Совместный отдых этих закадычных друзей в Мексике интригует огромное количество россиян. Исполнитель хита "В самое сердце" предпочел опубликовать в инстаграм-канале местную католическую святыню, а Малиновский решил показать поклонникам более эмоциональный контент. Александр снял на видео процесс катания на американских горках вместе с Сергеем Лазаревым.

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Сергей Вячеславович Лазарев

Сергей Вячеславович Лазарев Певец

Утехи друзей на аттракционе превзошли все ожидания. Им не удалось проявить спокойствие и выдержку. Сначала они смеялись и традицонно шутили, но впоследствии от былого задора не осталось и следа. Подъемы и спады, ошеломляющая скорость, головокружительная высота — все это не смогло оставить мужчин равнодушными. Во время развлечения на аттракционе Александр Малиновский и Сергей Лазарев очень громко кричали и даже сорвались на мат. Звездный брюнет испытал настолько сильные эмоции, что едва не сорвал голосовые связки. Когда время катания завершилось, мужчине пришлось вытирать со лба пот.

Как писали Дни.ру, ранее знаменитые друзья летали на воздушном шаре. Когда они приземлились, Сергей Лазарев пытался произнести пословицу, но оплошал, вызвав у окружающих хохот.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 31 марта 2021, 09:38 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость679762
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Кому какое дело какой он ориентации??? Главное, что он прекрасный человек, очень красивый мужчина, суперталантливый артист, причем во всех жанрах. Пусть живет так, как ему хочется и не нужно лезть в его личную жизнь, ведь у каждого есть то, что мы скрываем даже от самых близких...
Гость679733
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Честно по-барабану на него.
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