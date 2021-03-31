Лазарев разодрал глотку во время утех с Малиновским

В марте для Сергея Лазарева и Александра Малиновского выдались действительно жаркие каникулы. Совместный отдых этих закадычных друзей в Мексике интригует огромное количество россиян. Исполнитель хита "В самое сердце" предпочел опубликовать в инстаграм-канале местную католическую святыню, а Малиновский решил показать поклонникам более эмоциональный контент. Александр снял на видео процесс катания на американских горках вместе с Сергеем Лазаревым.
Утехи друзей на аттракционе превзошли все ожидания. Им не удалось проявить спокойствие и выдержку. Сначала они смеялись и традицонно шутили, но впоследствии от былого задора не осталось и следа. Подъемы и спады, ошеломляющая скорость, головокружительная высота — все это не смогло оставить мужчин равнодушными. Во время развлечения на аттракционе Александр Малиновский и Сергей Лазарев очень громко кричали и даже сорвались на мат. Звездный брюнет испытал настолько сильные эмоции, что едва не сорвал голосовые связки. Когда время катания завершилось, мужчине пришлось вытирать со лба пот.
Как писали Дни.ру, ранее знаменитые друзья летали на воздушном шаре. Когда они приземлились, Сергей Лазарев пытался произнести пословицу, но оплошал, вызвав у окружающих хохот.
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