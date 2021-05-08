"Слава богу, что живой": Топалов вышел на связь после операции

Супруг Регины Тодоренко записал видеообращение из больничной палаты. Влад Топалов перенес операцию.

На днях телеведущая Регина Тодоренко объявила в инстаграм-канале, что находится в больнице, потеряв покой. Позже выяснилось, что звезда коротает дни в медицинском учреждении из-за мужа. Влад Топалов лег на операцию, а заботливая супруга решила поддержать его своим присутствием. Когда врачи провели с артистом хирургические манипуляции, Регина Тодоренко написала в личном блоге обнадеживающую фразу. "Слава Богу, что живой", — выразилась Регина Тодоренко. Чтобы слегка успокоить фанатов, прооперированный певец вышел на связь с подписчиками в инстаграм-истории.

Звездный мужчина поблагодарил поклонников за поддержку и пообещал в будущем рассказать им, что произошло. Опухший и уставший артист записал на камеру небольшую видеоэкскурсию по своим апартаментам в клинике. На столике возле койки артиста были не только милые подарки от родных и близких, но и медикаменты, в том числе мощные транквилизаторы.

Влад Топалов рассказал в инстаграм-истории, что сейчас очень много спит, но находит в себе силы для приятного досуга. В арсенале развлечений певца есть кино. Кроме того, артист читает книгу о финансах, а также роман Ильфа и Петрова "Золотой теленок". Регина Тодоренко переживает за любимого, поэтому оставила в палате мужа свою пижаму, чтобы ночевать вместе с ним, как прежде.

