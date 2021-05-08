"Слава богу, что живой": Топалов вышел на связь после операции

На днях телеведущая Регина Тодоренко объявила в инстаграм-канале, что находится в больнице, потеряв покой. Позже выяснилось, что звезда коротает дни в медицинском учреждении из-за мужа. Влад Топалов лег на операцию, а заботливая супруга решила поддержать его своим присутствием. Когда врачи провели с артистом хирургические манипуляции, Регина Тодоренко написала в личном блоге обнадеживающую фразу. "Слава Богу, что живой", — выразилась Регина Тодоренко. Чтобы слегка успокоить фанатов, прооперированный певец вышел на связь с подписчиками в инстаграм-истории.
Звездный мужчина поблагодарил поклонников за поддержку и пообещал в будущем рассказать им, что произошло. Опухший и уставший артист записал на камеру небольшую видеоэкскурсию по своим апартаментам в клинике. На столике возле койки артиста были не только милые подарки от родных и близких, но и медикаменты, в том числе мощные транквилизаторы.
Влад Топалов рассказал в инстаграм-истории, что сейчас очень много спит, но находит в себе силы для приятного досуга.
В арсенале развлечений певца есть кино. Кроме того, артист читает книгу о финансах, а также роман
Ильфа и Петрова "Золотой теленок". Регина Тодоренко переживает за любимого, поэтому оставила в палате мужа свою пижаму, чтобы ночевать вместе с ним, как прежде.
Популярные темы форума
Красивые девки защищены и недоступны
НАЧАЛА ЛАЯТЬ ПО СОБАЧЬИ, ВАША НАТАЛЬЯ!!!
Моя фамилия ГОВЁШКИНА подпись НАТАЛЬЯ.
Имеющий уши, да услышит
я в поиске
Одиночество
Видное? Завидное!
секс это не зло
Готов ученик
Коронные фразы Наты