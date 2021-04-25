На грани разрыва: кризис в отношениях добрался до Тодоренко и Топалова

Вокруг семейной жизни артистов давным-давно витает множество домыслов. Однако накануне Регина Тодоренко лично заявила о кризисе в отношениях.

30-летняя телеведущая призналась, что слухи, постоянно всплывающие в желтой прессе, правдивы. За несколько лет совместной жизни страсть угасла, и возлюбленные буквально погрязли в бытовых ссорах и проблемах.

По словам самой Регины Тодоренко, они больше не испытывают окрыляющих чувств. Сейчас их пара переживает настоящий кризис. Звезда предположила, что подобные изменения произошли после рождения сына Михаила.

Поначалу супругов задевало и сильно тревожило отсутствие страсти. Но со временем они обдумали происходящее и смирились с неприятными изменения. Из-за этого Влад Топалов с головой погрузился в работу и вовсе перестал взаимодействовать с возлюбленной.

"Когда появляются дети, ты совсем забываешь про эту романтическую часть, которая очень важна. Начинаешь погружаться в рутину, быт, заказать еду, думаешь о подгузниках… А потом вспоминаешь про мужа", – призналась Регина.

К слову, Топалов отлично справляется с отцовскими обязанностями. Если верить словам телеведущей, то Влад частенько нянчится с юным наследником. Артист души не чает в Мише и старается все свободное время посвящать только ему.

Напомним, в СМИ сообщалось, что звезды планировали развестись. Регина же опровергла подобные заявления и четко дала понять, что их пара умело справляется со всеми жизненными преградами.