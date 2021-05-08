"Растрясла все богатство": Певица Слава проиграла в споре неприличную сумму

Поп-дива потерпела полное поражение. Певица Слава лишилась целого состояния.

В апреле в эфир вышел выпуск передачи "Светская хроника" с певицей Славой, где звезда объявила об участии в денежном споре. Артистка отважилась на риск из-за того, что заметно поправилась на карантине. Брюнетка отчаянно пыталась похудеть, но это удавалось ей с большим трудом. Тогда помощник Николай Макаров предложил вокалистке заключить пари: либо певица Слава худеет на 7 килограммов за месяц, либо отдает ему 300 тысяч рублей. Звезда согласилась на эти условия. хотя была уверена в том, что не сможет одержать победу.

Наконец, время истекло и поклонники начали спрашивать у певицы, как закончился спор и к чему он все-таки привел. Артистка призналась, что проиграла пари и выплатила своему помощнику требуемую сумму. "Силы воли — ноль!" — объявила Слава в инстаграм-аккаунте. Она добавила, что наоборот прибавила в весе, но настроение от этого не ухудшилось.

Тем не менее поп-дива продолжает вести активный образ жизни и регулярно занимается спортом на камеру вместе со своей дочерью Александрой Морозовой. Наследница мотивирует звезду держать себя в тонусе. На одном из недавних видео певица Слава энергично танцевала, радуя поклонников ловкостью и хорошей координацией движений. К ролику артистка добавила небольшую, но уместную фразу. "Растрясла все богатство", — выразилась певица Слава.

