Прооперированная Бузова заговорила о страшном диагнозе: Ситуация пока острая

Пару дней назад стало известно о госпитализации Ольги Бузовой. По словам ведущей, ей провели экстренную операцию.

На днях активно ведущая соцсети певица пропала с радаров. Поклонники забили тревогу, ведь звезда не выходила на связь больше суток. Тут же появились слухи о том, что артистку срочно госпитализировали и прооперировали.

Наконец, Ольга Бузова прервала молчание и записала видеообращение для своих поклонников. Девушка показала кадры из больничной палаты, отметив, что все самое страшное позади, и ей действительно сделали операцию.

Теперь артистка отходит от наркоза и много плачет. По словам певицы, врачи ругают ее за то, что она не "расхаживается" после наркоза и почти ничего не ест. Как отметила Ольга Бузова, сил у нее практически нет.

Впрочем, пока так и неясно, какой страшный диагноз поставили артистке. Поющая ведущая тоже не спешит раскрывать карты. В личном блоге она заявила, что пока восстановление протекает болезненно, и знаменитость не готова рассказать правду о своем здоровье.

"Ситуация пока острая, так что позвольте диагнозы оставить при себе. Я стала суеверной", – подчеркнула Ольга Бузова.

Стоит отметить, что не все верят в историю с операцией. В Сети считают, что подобным образом девушка просто решила напомнить о себе. Например, многим кажется странным, что из больничной палаты Ольга Бузова выходит на связь с аккуратной прической и накрашенными губами. Также подписчики обратили внимание на то, что за пару часов артистка сменила три больничных наряда.