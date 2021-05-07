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Шоу-бизнес
Боня бьется в истерике из-за госпитализации Бузовой: Почему все молчат?

Боня бьется в истерике из-за госпитализации Бузовой: Почему все молчат?

Боня приняла госпитализацию Бузовой слишком близко к сердцу. У знаменитости случилась истерика.
прочитано 918 раз

Известие о госпитализации Бузовой стало громом среди ясного неба. Кто-то искренне стал переживать за певицу, а кто-то подверг данную информацию сомнению.

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 Виктория Анатольевна Боня

Виктория Анатольевна Боня модель, телеведущая

 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Можно утверждать одно — подобный случай вызвал широкий общественный резонанс в медийном поле, так как Бузова является одной из самых популярных и узнаваемых женщин в России. Вряд ли артистке нужен пиар на таких тревожных вещах, как проблемы со здоровьем.

Особенно болезненно восприняла новость о госпитализации Бузовой экс-коллега звезды по "Дому-2" Виктория Боня. Телеведущая обнародовала в своем "Инстаграме" целый пост, посвященный Ольге.

Стоит отметить, что обращение Бони выглядит крайне тревожным. По словам знаменитости, Бузова не отвечает на ее сообщения. Виктория отметила, что ранее такого никогда не было. Кроме того, Боня задалась вопросом, почему общественность молчит о происходящем.

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Публикация от VICTORIA BONYA (@victoriabonya)

Один из подписчиков ответил Боне. Он выразил мнение, что любые слова Бузовой необходимо подвергать сомнению. Всему виной образ, который выстроила для себя одиозная знаменитость. "Не верю Бузовой, ни в одну ее эмоцию. Да, в больнице, да, после операции... Но трагизм, что она выкладывает, не внушает доверия. Сорри. Слишком много было "бла-бла-бла", чтобы сейчас у меня где то "екнуло" и мне стало жаль. А так да, конечно, все будет хорошо!", — написал пользователь Сети.

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Виктория Боня. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 7 мая 2021, 17:38 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

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комментарии

Ответить:

гость Я
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Не исключает, что Бузова в действительности могла заболеть. Экс-звезда "Дома-2" Солнцев увидел любопытную закономерность в том, что телеведущая оказалась на больничной койке вскоре после дня рождения музыканта Филиппа Киркорова. По словам шоумена, "непонятно, что наши любимые звезды там тестировали". Он допускает, что организм Бузовой мог не вынести последствий вечеринки поп-короля.
Конечно Солнцев знает много про жизнь в д2 и Бузову поэтому можно верить,что в Д2 ходили наркотики , бузова не исключение ,что употребляла ,на <цензура> наркотики приняла дозу ,а там захотела повторить ,перебрала
гость
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Секретность вокруг операции, которую перенесла артистка, спровоцировала теории в прессе о том, что все это — хитрый пиар-ход. Бывший участник шоу "Дом-2" Рустам Солнцев придерживается этой же версии. В беседе с изданием "Телепрограмма" он предупредил, что болезнь Бузовой могла быть тщательно спланированной попыткой привлечь внимание.

"Во-первых, ее гениальный пиар-менеджер мог все это придумать. Потому что им в голову часто приходят идеи, которыми, как им кажется, они будоражат население. <...> Допускаю мысль, что они разводят публику. Потому что они это делали очень много раз",
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