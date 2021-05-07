Боня бьется в истерике из-за госпитализации Бузовой: Почему все молчат?

Боня приняла госпитализацию Бузовой слишком близко к сердцу. У знаменитости случилась истерика.

Известие о госпитализации Бузовой стало громом среди ясного неба. Кто-то искренне стал переживать за певицу, а кто-то подверг данную информацию сомнению.

Можно утверждать одно — подобный случай вызвал широкий общественный резонанс в медийном поле, так как Бузова является одной из самых популярных и узнаваемых женщин в России. Вряд ли артистке нужен пиар на таких тревожных вещах, как проблемы со здоровьем.

Особенно болезненно восприняла новость о госпитализации Бузовой экс-коллега звезды по "Дому-2" Виктория Боня. Телеведущая обнародовала в своем "Инстаграме" целый пост, посвященный Ольге.

Стоит отметить, что обращение Бони выглядит крайне тревожным. По словам знаменитости, Бузова не отвечает на ее сообщения. Виктория отметила, что ранее такого никогда не было. Кроме того, Боня задалась вопросом, почему общественность молчит о происходящем.

Один из подписчиков ответил Боне. Он выразил мнение, что любые слова Бузовой необходимо подвергать сомнению. Всему виной образ, который выстроила для себя одиозная знаменитость. "Не верю Бузовой, ни в одну ее эмоцию. Да, в больнице, да, после операции... Но трагизм, что она выкладывает, не внушает доверия. Сорри. Слишком много было "бла-бла-бла", чтобы сейчас у меня где то "екнуло" и мне стало жаль. А так да, конечно, все будет хорошо!", — написал пользователь Сети.