"Свинство": Манукян поглумился над горем прооперированной Бузовой

Прикованная к больничной койке Ольга Бузова лишена поддержки бывшего жениха. Давид Манукян цинично проигнорировал призывы о помощи.

Романтические отношения Ольги Бузовой и Давида Манукяна разрушились в январе 2021 года. До сих пор фанаты распавшейся пары верили, что артисты воссоединятся и им нужен для этого только повод. Теперь же россиянам кажется, что рэпер демонстративно равнодушен к певице. Сейчас Ольга Бузова упивается слезами и горем после операции, а ее бывший избранник записывает веселые видео и игнорирует вопросы о страдающей поп-диве.

Пока поклонники переживают за состояние здоровья Ольги Бузовой, Давид Манукян пиарится в инстаграм-аккаунте. Когда новость о госпитализации поющей телеведущей прогремела на всю страну, рэпер записал ролик о том, как покупает в магазине гостинцы для заболевшего друга. Многие сочли это видео провокацией и циничным высмеиванием прикованной к постели певицы.

Пользователи Сети открыто обращаются к Давиду Манукяну с призывами о помощи. Они просят артиста навестить Ольгу Бузову и оказать ей посильную поддержку. "Оля в больнице, проведай ее хоть!", "Какой же ты заботливый, фу", "Свинство просто, за два дня ни одного поста и ни одной сторис не выложил с пожеланием здоровья для Ольги", "Жаль, что она связалась с таким типом, который, как оказывается, и мизинца ее не стоит", — обратились к мужчине подписчики. Такие комментарии рэпер оставляет без ответа и никак не высказывается на этот счет. Теперь часть фанатов поп-дивы уверена в том, что экс-избранник просто поглумился над Ольгой Бузовой.

