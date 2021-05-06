"Есть чувства и отношения": Актер Ткаченко объяснил поцелуи с мужчиной

Российский артист Артем Ткаченко исполнил роль гея. Мужчина решил целоваться с коллегой по-настоящему.

Артем Ткаченко покоряет новые карьерные вершины. Недавно он снялся в сериале "Клиника счастья", где сыграл пару вместе с Олегом Гаасом. По сценарию актерам нужно было целоваться, на что они не просто согласились, но и сделали это эффектно. Артисты не стали имитировать соприкосновения губ и осуществили задуманное так, будто бы они настоящие геи. При этом Артем Ткаченко утверждает, что пошел на такую близость с мужчиной лишь ради работы, поскольку женат и имеет гетеросексуальную ориентацию.

Актер объявил, что его поцелуи с коллегой были не горячими, а кинематографическими. "До большего мы пока не доросли", — выразился Ткаченко. Мужчина признался, что никогда не выступал против представителей нетрадиционных сексуальных предпочтений и не видит в том, что сыграл, ничего плохого. "На экране люди, у которых есть чувства и отношения, живут в том же обществе, что и мы", — поделился мыслями Артем.

По словам артиста, любовь мужчины и женщины имеет ту же суть, что любовь двух мужчин. "У всех наполняются одни и те же сосуды", — отметил актер. Он сообщил, что жена не перечила его решению целоваться на камеру с мужчиной, а наоборот поддерживала. Артем Ткаченко не жалеет о пережитой близости и считает, что сделал новый шаг на пути к актерскому мастерству.