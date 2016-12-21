Значение имени Артем

Имя Артем, одно из самых распространенных в России, пришло в нашу страну из Греции. Сейчас оно стало самостоятельным именем, но также употребляется как уменьшительно-ласкательное обращение к Артемию.

Это русское православное имя в переводе с греческого языка означает "невредимый", "безупречного здоровья". По другой версии – "посвященный Артемиде".

Маленький Артемка растет спокойным мальчиком. Он очень общительный и дружелюбный ребенок. Несмотря на то, что Тема не навязывает свое общество другим, при желании он всегда найдет себе компанию по душе. При этом он предпочитает дружить с ребятами постарше.

В школьные годы Тема проявляет себя как старательный ученик. Он усерден в учебе, тщательно выполняет домашние задания. Артем не любит, когда им командуют и чрезмерно его опекают. В классе Артемий демонстрирует лидерские качества, но предпочитает не руководить сверстниками открыто – конфликтов он не любит.

Артем уважительно относится к авторитетам, но слепо поклоняться им он не станет. Обладатель этого имени всегда старается говорить правду. Это нравится далеко не всем, поэтому правдолюб Артем порой попадает в различные неприятные ситуации. При этом Тема не любит, когда ему льстят, но искренняя похвала ему будет приятна.



Артем настойчив в достижении цели, способен на лету схватывать информацию. Но ему требуется время, чтобы все хорошенько обдумать. Тема прокручивает в голове все возможные варианты, прежде чем прийти к решению или воспользоваться идеей.

Носители этого имени – личности весьма разносторонние. Они стараются всегда идти своей дорогой. Тема обо всем имеет собственное мнение и готов отстаивать свою точку зрения. Такая жизненная позиция может вызвать как уважение, так и неприязнь со стороны людей.



Известный дизайнер, основатель собственной студии Артемий Лебедев не раз в интервью заявлял, что ему не нравится, как обстоит дело с дизайном в России. По его словам, ему приходится много работать, чтобы исправить это положение. Однако трудоголиком Артемий при этом себя не считает – говорит, что ему просто "лень уйти с работы домой".

Многое в жизни Артема зависит от его окружения. Он предпочитает реализовывать свои идеи, а не работать над чужими проектами. Он успешно проявит себя там, где нужен логический и аналитический склад ума. Это может быть медицина, журналистика, архитектура, ювелирная деятельность, педагогика, бизнес. Успех в таком количестве профессий объясняется сильным характером и трудолюбием. Однако карьера для Артема не главное. Гораздо важнее для него занять свое место под солнцем, состояться как личность.

Актер, режиссер, сценарист и телеведущий Артем Михалков не понаслышке знает, что значит быть ребенком известных родителей. Дед – легендарный советский писатель, отец – известный на всю Россию кинорежиссер и продюсер, дядя – не менее именитый режиссер и сценарист. В юные годы Артему пришлось доказывать, что он не хуже, а в чем-то и лучше своей знаменитой родни.

В школе сверстники относились к Артему предвзято, поэтому друзей у него практически не было. До семнадцати лет юноша переживал по этому поводу, но потом решил: нужно ценить то, что имеешь.

Молодой человек самостоятельно поступил во ВГИК. О планах сына знаменитый отец даже не догадывался. Между тем актерский дебют в фильме "Сибирский цирюльник" не принес Артему большой славы. Как актер он долгое время был практически не востребован, за полтора десятка лет сыграв в кино лишь несколько эпизодических ролей.

Но слава все-таки пришла к Артему после выхода фильма Федора Бондарчука "Девятая рота". На премьеру картины пришли все родственники. Знаменитый отец, обычно скупой на похвалу и очень требовательный по отношению к себе и другим, отметил хорошую актерскую игру сына.

Позже Артем Михалков основал собственную кинокомпанию. Сейчас вместе с ним работает целая команда единомышленников, которая воплощает свои идеи в клипах, рекламных роликах, документальных фильмах. Михалкову-младшему удалось преодолеть все предрассудки и построить собственную карьеру режиссера, сценариста, актера и телеведущего. Он смог доказать всем, что он – личность, и своими успехами обязан не звездным родителям, а лишь самому себе.

Мужчина по имени Артем любит заниматься спортом. Предпочитает плавание, бег, велосипед, и способен добиться успехов в этих спортивных дисциплинах.

Артем любит читать. Он предпочитает научно-популярную литературу, в особенности по психологии и медицине. Обладатель этого имени – заядлый путешественник. Кроме того, он хорошо водит автомобиль и при необходимости может сам его отремонтировать.



Свой идеал женщины Артемий создает еще в детстве и, повзрослев, стремится его найти. Он ценит в своей избраннице нежность, женственность, покорность, готовность пойти на все ради семьи.

Между тем сам Тема просто находка и сокровище для будущей супруги. Он замечательный муж и прекрасный отец. Он всегда готов помочь жене по дому, и с радостью проведет отпуск вместе с семьей. При этом Артему нравится принимать гостей. Он вкусно готовит и всегда старается порадовать отменным угощением родных и друзей.

Примечательно, что подкаблучников среди обладателей этого имени встретить сложно. Свою независимость Артемий сохраняет даже в браке. Его практически невозможно затащить в сети ловких обольстительниц, которые попытаются его соблазнить.

Артем, появившийся на свет зимой, может быть излишне эмоциональным, вспыльчивым. "Осенний" Артем – натура философская, он более серьезен и рассудителен, чем его "летние" и "весенние" тезки.

По мнению астрологов, самый удачный союз у Артема возможен с девушкой по имени Анна, Тамара, Людмила. А вот семейные отношения с Зоей, Мариной, Майей могут не сложиться.