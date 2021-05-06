"Что случилось с Олей?": Вскрылись новые данные о внезапной госпитализации Бузовой

Пиар-директор прооперированной певицы сделал новое заявление. Фанаты Ольги Бузовой не находят себе места.

Ранее "Дни.ру" писали, что Ольга Бузова находится в больнице и, по словам ее представителя, перенесла операцию. Рекламный директор поющей телеведущей Антон Богославский уверяет журналистов в подлинности этой информации. До недавнего времени он больше не транслировал никаких новых данных о здоровье артистки. Наконец, в разговоре с сотрудниками "Пятого канала" мужчина отметил важную информацию.

По словам пиар-менеджера, подробные сведения о состоянии звезды вряд ли появятся ранее 7 мая. На вопрос о причине операции Ольги Бузовой он распространяться не стал. "Мы не говорим", — выразился Антон Богославский от лица приближенных к поющей телеведущей. Помощник артистки подчеркнул, что как только необходимые факты о госпитализации будут готовы к публичному освещению, они появятся в аккаунтах Ольги Бузовой в социальных сетях.

Сейчас профиль звезды в "Инстаграм" закрыт для тех, кто на него не подписан. Со вчерашнего дня в аккаунте артистки не появилось ни одной публикации. Фанаты Ольги Бузовой продолжают бить тревогу и призывают кумира поскорее выйти на связь. "Что случилось с Олей?", "Оля, возвращайся", "Поправляйся скорее! Ты сильная", "Держись", "Твои люди всегда с тобой", — написали пользователи Сети в комментариях к последнему посту телеведущей.