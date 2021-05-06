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Шоу-бизнес
"Что случилось с Олей?": Вскрылись новые данные о внезапной госпитализации Бузовой

"Что случилось с Олей?": Вскрылись новые данные о внезапной госпитализации Бузовой

Пиар-директор прооперированной певицы сделал новое заявление. Фанаты Ольги Бузовой не находят себе места.
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Ранее "Дни.ру" писали, что Ольга Бузова находится в больнице и, по словам ее представителя, перенесла операцию. Рекламный директор поющей телеведущей Антон Богославский уверяет журналистов в подлинности этой информации. До недавнего времени он больше не транслировал никаких новых данных о здоровье артистки. Наконец, в разговоре с сотрудниками "Пятого канала" мужчина отметил важную информацию.

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Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

По словам пиар-менеджера, подробные сведения о состоянии звезды вряд ли появятся ранее 7 мая. На вопрос о причине операции Ольги Бузовой он распространяться не стал. "Мы не говорим", — выразился Антон Богославский от лица приближенных к поющей телеведущей. Помощник артистки подчеркнул, что как только необходимые факты о госпитализации будут готовы к публичному освещению, они появятся в аккаунтах Ольги Бузовой в социальных сетях.

Сейчас профиль звезды в "Инстаграм" закрыт для тех, кто на него не подписан. Со вчерашнего дня в аккаунте артистки не появилось ни одной публикации. Фанаты Ольги Бузовой продолжают бить тревогу и призывают кумира поскорее выйти на связь. "Что случилось с Олей?", "Оля, возвращайся", "Поправляйся скорее! Ты сильная", "Держись", "Твои люди всегда с тобой", — написали пользователи Сети в комментариях к последнему посту телеведущей.

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Ольга Бузова. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 6 мая 2021, 16:50 Источник: 5 канал ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Крид побил зазнавшуюся Бузову и стал любимцем интернета

комментарии

Ответить:

Гость Валерия
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Очень хочется грязно выругаться-Бузова - идеал недоумков,на хрена втюхивать нормальной молодежи заботу о Бузовой.пусть займётся своим самообразованием.
Гость713933
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Да кому вообще интересно, где и что делает этот Кошмар и Стыд нашего , и без этого Ужаса, дурдома, под ником ШоуБиз?
Тут диагноз
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Устаревшая информация, ДНИ. С Оленькой случилось гораздо раньше, когда она пришла в ДОМ-2. Беда прям с телками.
Гость725840
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Зачем волноваться за Ольгу ,всё вранье,что она в реанимации ,так все понятно про ложные сведения, про <цензура> бузову ,зарабатывает где то деньги за границей, по барам ,она умеет ,может произвести впечатление на публику тем более пьяную, что в питейных заведениях Арт директор практиковал продажу проститутки бузовой по барам,клубам,а сейчас без концертов от бездарной, совсем плохо стало матертиально,поэтому таскает это чудовище по питейным заведения ,подальше ,заграницу, там её не знают По курортным заведениям в Сочи уже проехали ,что она там делала так и не отчиталась бузова
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