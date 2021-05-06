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Шоу-бизнес
"Я конченая тварь": Затравленная Бузова плюнула в россиян после операции

"Я конченая тварь": Затравленная Бузова плюнула в россиян после операции

Сестра Ольги Бузовой бурно отреагировала на критику пользователей Сети. Анна весело проводит время, пока ее звездную родственницу окружают врачи.
прочитано 709 раз

Поклонники Ольги Бузовой не на шутку обеспокоены. В тайне от "своих людей" звезда попала в больницу. Рекламный директор поющей телеведущей сообщил, что знаменитость прооперировали. Пока преданные фанаты ждут хоть какую-то весточку о состоянии кумира, сестра Ольги Бузовой вовсю радуется жизни и публикует в инстаграм-аккаунте веселые истории. Многие сочли такое поведение равноценным предательству, так как, по их мнению, Анна должна показывать волнение о здоровье популярной родственницы, а не петь и танцевать на камеру.

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Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Злобная критика вывела сестру поющей телеведущей из себя. После того, как Ольга перенесла операцию, Анна написала для возмущенных россиян провокационное послание. "Проснулась я сегодня в прекрасном настроении: все живы, все здоровы, солнышко светит, жизнь прекрасна. Захожу в комментарии и понимаю, что, согласно им, я конченая тварь, которая не умеет переживать и вообще не беспокоится о своих близких", — объявила девушка в инстаграм-истории.

Родственница теледивы решила дать злопыхателям отпор и угрожающе заявила, что начнет блокировать тех, кто будет обвинять ее и писать про нее плохое. Теперь поклонники Ольги Бузовой недоумевают: то ли госпитализация поп-дивы — это очередной пиар-ход, то ли Анна позитивный человек, который не придает значения операции сестры.

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Анна и Ольга Бузовы. Фото: www.instagram.com/buzova86
Автор: 6 мая 2021, 15:03 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Ласкающая себя на сцене Бузова вызвала оторопь

комментарии

Ответить:

Гость717137
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Писали, что инсульт, что не говорит, только МЫЧИТ , как жалко, что у вторая тоже МЫЧИТ, а пора бы
Гость726080
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Достали эти курицы. Мама угомоните своих дочерей.
Валя
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Две дуры, без семьи и без детей, две курицы, кому вы <цензура> сдались ещё о вас думать
1

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