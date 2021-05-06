"Я конченая тварь": Затравленная Бузова плюнула в россиян после операции

Поклонники Ольги Бузовой не на шутку обеспокоены. В тайне от "своих людей" звезда попала в больницу. Рекламный директор поющей телеведущей сообщил, что знаменитость прооперировали. Пока преданные фанаты ждут хоть какую-то весточку о состоянии кумира, сестра Ольги Бузовой вовсю радуется жизни и публикует в инстаграм-аккаунте веселые истории. Многие сочли такое поведение равноценным предательству, так как, по их мнению, Анна должна показывать волнение о здоровье популярной родственницы, а не петь и танцевать на камеру.
Злобная критика вывела сестру поющей телеведущей из себя. После того, как Ольга перенесла операцию, Анна написала для возмущенных россиян провокационное послание. "Проснулась я сегодня в прекрасном настроении: все живы, все здоровы, солнышко светит, жизнь прекрасна. Захожу в комментарии и понимаю, что, согласно им, я конченая тварь, которая не умеет переживать и вообще не беспокоится о своих близких", — объявила девушка в инстаграм-истории.
Родственница теледивы решила дать злопыхателям отпор и угрожающе заявила, что начнет блокировать тех, кто будет обвинять ее и писать про нее плохое. Теперь поклонники Ольги Бузовой недоумевают: то ли госпитализация поп-дивы — это очередной пиар-ход, то ли Анна позитивный человек, который не придает значения операции сестры.
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