"Зубы не приживутся": проклявшей друга Самбурской потребовалась помощь врачей

Актриса недавно переболела коронавирусом. После этого она долго восстанавливала здоровье и даже решила поехать к морю, чтобы подлечиться после тяжелого недуга. Но и там ее ждали неприятности.
Как выяснилось, Самбурская взяла к себе помощником друга, но денег за работу он брать не стал. Он заявил, что ему нужно ставить виниры, но своих денег у него на это есть. Настасья Самбурская оплатила стоматолога взамен на услуги друга как ее помощника.
В итоге актриса оказалась ни с чем. Друг потом просто бросил ее и пропал. Из оговоренных 12 месяцев работы мужчина не продержался и шести. Когда ей потребовалась медицинская помощь, он не оказал ей никакой поддержки и помощи, хотя это входило в его обязанности.
Деньги за зубы он отдавать не собирается. На звонки не отвечает. Он позвонил новой помощнице Настасьи Самбурской и заявил, что ничего не должен.
Звезда сериалов "Универ" и "СашаТаня" уверена, что сама виновата в произошедшем из-за чрезмерной доверчивости. "Хочешь потерять друга? Дай ему денег в долг!" – говорит Настасия Самбурская.
После всего произошедшего Самбурская прокляла близкого друга. Она уверена, что его зубы не приживутся.
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