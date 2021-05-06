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Шоу-бизнес
"Зубы не приживутся": проклявшей друга Самбурской потребовалась помощь врачей

"Зубы не приживутся": проклявшей друга Самбурской потребовалась помощь врачей

Настасья Самбурская столкнулась с предательством близкого друга. Она лишилась денег и помощника.
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Актриса недавно переболела коронавирусом. После этого она долго восстанавливала здоровье и даже решила поехать к морю, чтобы подлечиться после тяжелого недуга. Но и там ее ждали неприятности.

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 Настасья Аниславовна Самбурская

Настасья Аниславовна Самбурская актриса театра и кино

Как выяснилось, Самбурская взяла к себе помощником друга, но денег за работу он брать не стал. Он заявил, что ему нужно ставить виниры, но своих денег у него на это есть. Настасья Самбурская оплатила стоматолога взамен на услуги друга как ее помощника.

В итоге актриса оказалась ни с чем. Друг потом просто бросил ее и пропал. Из оговоренных 12 месяцев работы мужчина не продержался и шести. Когда ей потребовалась медицинская помощь, он не оказал ей никакой поддержки и помощи, хотя это входило в его обязанности.

Деньги за зубы он отдавать не собирается. На звонки не отвечает. Он позвонил новой помощнице Настасьи Самбурской и заявил, что ничего не должен.

Звезда сериалов "Универ" и "СашаТаня" уверена, что сама виновата в произошедшем из-за чрезмерной доверчивости. "Хочешь потерять друга? Дай ему денег в долг!" – говорит Настасия Самбурская.

После всего произошедшего Самбурская прокляла близкого друга. Она уверена, что его зубы не приживутся.

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Настасья Самбурская. Фото: Vadim Tarakanov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 6 мая 2021, 13:46 Источник: "КП" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

История любви Самбурской и молодого актера

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