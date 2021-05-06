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Шоу-бизнес
"Операция уже проведена": Бузову тайно госпитализировали

"Операция уже проведена": Бузову тайно госпитализировали

Ольга Бузова неожиданно попала на больничную койку. Надежда остается на врачей.
прочитано 1541 раз

Поющая телеведущая привыкла делиться главными событиями жизни в инстаграм-аккаунте и своевременно сообщать миллионам подписчиков важные новости. Однако внезапно Ольга Бузова пропала с радаров, перестав размещать в Сети новые публикации. Фанаты 35-летней знаменитости забили тревогу и стали подозревать неладное. Поклонники обрушились на мать звезды Ирину с вопросами о том, куда пропала их любимая артистка. Женщина была шокирована происходящим, так как была не в курсе состояния дочери. Наконец, правда об Ольге Бузовой вышла на поверхность.

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Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Сначала пиар-директор Антон Богославский хранил молчание и отказывался делать заявления, но в последствии сообщил журналистам, что теледиву держат в больнице. "Операция уже проведена", — выразился приближенный Ольги Бузовой. По словам мужчины, лучшие врачи опекают знаменитость и отслеживают изменения ее состояния.


Пока прооперированная инстадива не рассказывала о причине случившегося. В Сети ходят разные слухи о том, что стало поводом неожиданной госпитализации телеведущей. Некоторые убеждены, что на больничную койку артистку привела косточка на стопе, так как ранее Ольга Бузова жаловалась на ее воспаление и боли при хождении. Также распространена версия о том, что у исполнительницы хита "Мало половин" проблемы со зрением.

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Ольга Бузова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 6 мая 2021, 11:04 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Киркоров утер нос выскочке Бузовой

комментарии

Ответить:

Гость я
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В начали врали ,что экстренно сделана операция ,теперь ПОЧЕМУ ТО изменили формулировку, тайная госпитализация,а что про операцию нет в заголовке ничего? Причина госпитализации ,что пишут про косточку и зрение ,даже не оставляют в больнице ,а тут начали пугать, усложнять ситуацию,что попала в реанимацию Что за чушь зачем всех обманывать? Этим ловить хайп, не серьезно ,после такого тупизма надо не подписываться на это чудовище,а отписываться
Сергей.
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Завтра уже будет известна причина по поводу тайной госпитализации - удаление прыщика под общим наркозом.
Гость713266
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Было бы неплохо, чтобы ей запретили писать, петь и далее везде... пусть занимается здоровьем.
Гость713933
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Проблема у этой недопсевдоинстадуры лишь одна - это глупая, пустая больная голова.
Гость725798
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Очередной пиар-ход, дабы привлечь внимание и подписчиков... Надо же Нурмагомедова в инстаграмме перегнать.... А окажется что ей тупой аппендицит вырезали или ваще козявки из носа под общим наркозом выколупывали...
Гость725651
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Сводка Совинформбюро о состоянии здоровья не пойми кого всея Руси : пульс ? дыхание ? а главное - результаты анализов ??? все светила мировой медицины неотлучно находятся у постели прооперированной и регулярно собирают консилиум ...
Гость718231
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Определенно сиськи сделала, размер эдак шестой! )))
Гостья
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«, Бузова в юбилейный 101-й раз закрыла свой аккаунт для посторонних. Вы не поверите, находятся еще те идиоты, которые услышав про реанимацию Бузовой бегут к ней в инстаграм и подписываются, чтобы посмотреть, что там внутри!»Вот и правда почему Бузова так обманывает ,уродка ,что ни за чем не постоит
Гость715223
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А где тренд сезона - фото с капельницей?
гость
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Что за чушь? Зачем экстренно делать операции если, это зрение или косточка ? Кто пишет в голове ,что то есть,?Потом после таких операций не кладут в реанимацию и не делают эти операции под общим наркозом Прежде чем начинать писать и тем более врать,хоть немного узнайте ,прочитайте ,но не смешите людей,позор таким лживым знатокам Скорее опять хайп ,желание получить подписчиков, но так нелепо, это делать могут только недалекие люди Уже поклонники не верят Бузовой,так она уже достала своим враньем А мать её так явно безразлична ,конечно её предупредили, что всё враки
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