"Операция уже проведена": Бузову тайно госпитализировали

Ольга Бузова неожиданно попала на больничную койку. Надежда остается на врачей.

Поющая телеведущая привыкла делиться главными событиями жизни в инстаграм-аккаунте и своевременно сообщать миллионам подписчиков важные новости. Однако внезапно Ольга Бузова пропала с радаров, перестав размещать в Сети новые публикации. Фанаты 35-летней знаменитости забили тревогу и стали подозревать неладное. Поклонники обрушились на мать звезды Ирину с вопросами о том, куда пропала их любимая артистка. Женщина была шокирована происходящим, так как была не в курсе состояния дочери. Наконец, правда об Ольге Бузовой вышла на поверхность.

Сначала пиар-директор Антон Богославский хранил молчание и отказывался делать заявления, но в последствии сообщил журналистам, что теледиву держат в больнице. "Операция уже проведена", — выразился приближенный Ольги Бузовой. По словам мужчины, лучшие врачи опекают знаменитость и отслеживают изменения ее состояния.

Пока прооперированная инстадива не рассказывала о причине случившегося. В Сети ходят разные слухи о том, что стало поводом неожиданной госпитализации телеведущей. Некоторые убеждены, что на больничную койку артистку привела косточка на стопе, так как ранее Ольга Бузова жаловалась на ее воспаление и боли при хождении. Также распространена версия о том, что у исполнительницы хита "Мало половин" проблемы со зрением.

