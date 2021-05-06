Умер давно: всплыло шокирующее свидетельство о смерти мужа королевы Елизаветы II

9 апреля королевский дворец Великобритании объявил о кончине принца Филиппа. Сегодня появились официальные документы.

В Сети появилось свидетельство о смерти принца Филиппа. В последнее время он недомогал и обследовался в клиниках, ему делали операцию на сердце. Однако умер далеко не от болезней, что просто шокирует, учитывая возраст.

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В графе "причина смерти" указано – преклонный возраст, то есть он скончался естественно, по закону матушки природы, пишет Telegraph.

Лечащий врач королевской семьи также указал, что 99-летний принц Филипп умер от старости. В документах, которые оформлял медик, написано, что никаких заболеваний или травм, повлекших смерть, зафиксировано не было.

Напомним, супруг королевы Елизаветы II умер уже давно (месяц назад). Ему было 99 лет, он совсем чуть-чуть не дожил до своего столетнего юбилея. Основная часть наследства принца Филиппа отойдет по закону королеве Елизавете.

17 апреля принца Филиппа временно похоронили в Виндзорском замке. После смерти Елизаветы II его останки положат в ее могилу, где уже похоронены ее родители.

Ранее "Дни.ру" писали, что принц Гарри наплевал на день рождения бабушки и установку памятника матери, принцессе Диане из-за своей жены Меган Маркл. Она вот вот родит наследника.