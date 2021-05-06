Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Серый чулок превращается в диву!": Молодая жена Петросяна затмила сдавшую Степаненко
78-летняя Ангелина Вовк рассказала о дате свадьбы с певцом Юлианом
"У меня нет возможности ее содержать": 76-летний Антонов отрекся от юной цыпочки
Прилюдные забавы Лазарева и Малиновского вызвали недоумение
партнеры
Четверг
6 мая
Лента новостей
08:04
"Уже неделю не пью": Борисова поддержала опухшую Волочкову
06:08
Лысая? С Валерии сорвали парик
04:05
Сексуальные танцы полуголой Кабаевой попали на видео
02:03
Умер давно: всплыло шокирующее свидетельство о смерти мужа королевы Елизаветы II
23:57
"Я так выглядеть не хочу": Полина Гагарина взвыла из-за лишних килограммов
22:06
Что стало с борющемся с онкологией Янковским
17:58
Изможденная Долина устроила съемки на могиле Началовой
17:53
Мошенники обокрали священника в Москве
17:38
Туристка сломала позвоночник по дороге в Сочи
17:23
Политик Цепкало разоблачил Лукашенко: миллионы долларов уходят в оффшоры
17:19
В Петербурге пожилой мужчина упал на нож и умер
17:01
Китайская тяжелая ракета готовится упасть на Землю
16:40
Обворовавшую аптеку Глюкозу поставили на учет
16:07
Украинок задержали за голую фотосессию в Турции
15:35
"Через два дня появится": беременная Утяшева в плавках показала огромный живот
15:14
В центре Петербурга из-под земли забил фонтан кипятка
15:11
"Я уже просто схожу с ума": Дана Борисова в шоке от поведения режущей себя дочери
14:57
На Урале сошел с рельсов поезд
14:43
Забрили в солдаты? Опубликовано видео с рэпером Моргенштерном в армии
14:33
Проклову обвинили в убийстве
14:29
В доме Пугачевой закатили отвязную гулянку
13:47
Певица Нюша осмелилась показать истинное лицо без макияжа
13:01
"Споткнулся на ней": друг обвинил Цымбалюк-Романовскую в трагедии Джигарханяна
12:13
"В унитаз головой опустил": солист группы "На-На" рассказал о жутких разборках
11:25
Брухунова раскрыла правду о десятилетней связи с Петросяном
11:08
Знал заранее? Проговорившийся о победителе Киркоров поставил под сомнение честность "Маски"
10:47
Зазнавшаяся Бузова публично унизила поклонницу
10:45
Трепанация черепа и кома: Бабкина узнала страшную новость о близком человеке
10:19
Плевать на пандемию: Роспотребнадзор просят проверить законность приезда Вайкуле на гулянку Нарусовой
10:13
Актрису Голубкину увезли в больницу
09:38
Глава Госдепа призвал давить на Россию из-за Украины и Крыма
08:02
"Не даю вам скучать": Волочкова дала пинка завистникам
02:06
"Вторая Волочкова": голая Королева отхлестала себя вениками в бане
00:01
Панин случайно опубликовал фото с голой девочкой в постели
22:08
Россияне обалдели от фигуры недавно родившей Подольской
20:05
"Стала адекватным человеком": Дарья Повереннова избавилась от зависимости
18:37
Танки в городе: в Москве перекрыли центр
17:55
Киркоров пережил огромную потерю
17:37
Ведущей "Ревизорро" грозит тюрьма за драку с поножовщиной
17:31
До сих пор не освоился: Малахов прошелся по занявшему его место Борисову
17:23
Под Москвой из окна многоэтажки выпал младенец
16:09
Манижа втянула Пугачеву в громкий скандал
15:52
"Ни выпить, ни закусить": Елена Воробей в свадебном платье удивила россиян
14:52
Больше десяти операций: парализованная российская чемпионка легла под нож
14:31
Германия затормозила строительство "Северного потока – 2"
14:26
Частично парализовало: посиневший Прилучный с признаками инсульта вызвал себе скорую
14:12
"Требовали с нас денег": вскрылись данные о шантаже Юрия Музыченко
13:35
В Подмосковье убийца попался из-за хамского поведения
13:31
Скончался артист Багдасаров
12:55
Малахов заткнул за пояс выскочку Собчак
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Споткнулся на ней": друг обвинил Цымбалюк-Романовскую в трагедии Джигарханяна
Манижа втянула Пугачеву в громкий скандал
"Такой крепыш": Молодая жена Петросяна делает модника из годовалого сына
До сих пор не освоился: Малахов прошелся по занявшему его место Борисову
Плевать на пандемию: Роспотребнадзор просят проверить законность приезда Вайкуле на гулянку Нарусовой
Германия затормозила строительство "Северного потока – 2"
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Лысая? С Валерии сорвали парик

Лысая? С Валерии сорвали парик

Певица Валерия и ее семья собрались на празднование крестин новорожденной внучки Селин. Поклонники обсуждают фото.
прочитано 1884 раза

С певицы Валерии сорвали маску. А вернее – парик. В ненатуральности ее волос уверены подписчики "Инстаграм" мужа артистки. Дискуссия на тему искусственной шевелюры натолкнуло недавнее фото звезды, на котором она в очередной раз предстала с не меняющейся годами прической. Один и тот же образ Валерии натолкнул ее фанатов на логичную мысль – не парик ли это, и не лысая ли она на самом деле.

ПО ТЕМЕ

"Не смейте!": Валерии выдвинули требование во время съемок шоу "Маска"

 (Алла Юрьевна Перфилова) Валерия

(Алла Юрьевна Перфилова) Валерия певица

Действительно, 53-летняя эстрадная певица на каждой фотографии демонстрирует идеальную укладку. Жена продюсера Иосифа Пригожина не меняется уже много лет.

Свежее фото опубликовал продюсер в своем аккаунте. В кадре предстали члены звездной семьи – сама певица Валерия, продюсер Иосиф Пригожин и их сын Арсений Шульгин с супругой Лианой. Семья собралась на крестины новорожденной внучки артистки – четырехмесячной Селин.

Поклонники наперебой принялись поздравлять семейство с важной датой. Не обошлось без критики. Здесь то злые языки и зацепились за образ Валерии.

"Накладка, видно же"; "Мне вот любопытно знать: у Валерии прическа к голове приклеена?"; "С недавних пор у нее парик, неужели не видишь?" – написали злопыхатели.

Иосиф Пригожин не смог пройти мимо такого хамства и защитил любимую жену. Он заявил, что Мирей Матье тоже носит одну и ту же прическу, это называется стиль и индивидуальность.


ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Валерия. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 6 мая 2021, 06:08 Источник: "Инстаграм" • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

Бали, Дубай и Мальдивы: шикарный отдых "бедных" российских звезд

комментарии

Ответить:

Гость Антонина
Пожаловаться Ответить
Конечно же, у Валерии парик. Помните,как выглядела она в молодости. Волосы жиденькие. И как известно,они не делаются лучше с возрастом. Да пусть ходит в нем на здоровье. Кому какое дело?
Гость722091
Пожаловаться Ответить
Больше заняться людям нечем,кроме как думать о том,кто лысый,кто кучерявый,соток бы вам побольше😀😅
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Не даю вам скучать": Волочкова дала пинка завистникам

Звезда достойно ответила на нападки
Шоу-бизнес

"Вторая Волочкова": голая Королева отхлестала себя вениками в бане

Певица оголилась
Шоу-бизнес

"Я уже просто схожу с ума": Дана Борисова в шоке от поведения режущей себя дочери

Девочка перестала себя контролировать
Шоу-бизнес

Трепанация черепа и кома: Бабкина узнала страшную новость о близком человеке

Артистка поделилась болью

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 3 по 9 мая 2021 года
Гороскоп на май 2021 года
Гороскоп на неделю с 26 апреля по 2 мая 2021 года
Гороскоп на неделю с 19 по 25 апреля 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+