"Так, надо увести мужика": Таюрская подтвердила роман с бросившим семью лидером Little Big

Прошлым летом лидер группы Little Big Илья Прусикин заявил, что разводится с женой Ирой Смелой.

Пара объявила о расставании, отметив, что сохранила дружеские отношения и планирует вместе воспитывать общего сына Добрыню. Тогда же появились слухи о том, что причиной развода стала коллега артиста по группе Софья Таюрская. Девушку называли разлучницей, однако она никак не комментировала ситуацию.

Артистка стала новой гостьей программы "Осторожно, Собчак!". В беседе с журналисткой певица наконец подтвердила свои отношения с Ильей Прусикиным. По словам исполнительницы, они не афишировали роман, потому что пересудов и так хватало. При этом Таюрская подчеркнула, что статус любовницы к ней не применим.

Вокалистка Little Big заявила, что Прусикин и Смелая расстались в 2019-м, а их история начался только в 2020-м. Как отметила звезда, она до этого момента тоже была несвободна. Артистка добавила, что состояла в отношениях семь лет и планировала выйти замуж за этого человека.

"Я как бы, простите, не какая-то женщина, которая сидела и думала: "Так, надо увести мужика", – заявила Софья Таюрская.

Также певица отметила, что появилась в группе в 2014 году, когда Илья Прусикин еще даже не встречался с Ирой Смелой. Вокалистка заявила, что у них с музыкантом не было любви с первого взгляда, и каждый шел своей дорогой до определенного момента. Софья Таюрская уверяет, что ее роман с лидером Little Big начался, когда оба были уже свободны от предыдущих отношений.