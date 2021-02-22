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Шоу-бизнес
Солистка Little Big выходит замуж за знаменитого российского блогера

Солистка Little Big выходит замуж за знаменитого российского блогера

Софья Таюрская. Фото: instagram.com/sonyatayurskaya/
Личная жизнь певицы стала общественным достоянием. Всему виной шокирующие фотографии, на которых запечатлено подвенечное кольцо. Теперь пользователи обсуждают личность возлюбленного солистки группы Little Big.
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Похоже, что тем самым счастливчиком стал известный блогер Эльдар Джарахов. Однако обновленный статус исполнительница старается не афишировать. А вот новоиспеченный жених откровенно общается со своими поклонниками и делится переменами в отношениях.

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Сама же Софья Таюрская опубликовала одну лишь фотографию, на которой пояснила, что несказанно счастлива рядом с низкорослым блогером. Похоже, что артистка устала от общественной критики, раз обозначила параметры своего ухажера. По словам девушки, Джарахов ниже ее всего на один сантиметр.

Несмотря на то, что Эльдар лично показал бриллиантовое кольцо своей подруги, на поздравление публики онотреагировал весьма грубо.

"Я не знаю, как жить в мире, где снимают каждое твое движение. Я в шоке", – высказался блогер.

Стоит отметить, что многочисленная аудитория самостоятельно вычислила, встречаются ли звезды. Певицу узнали по кольцам и черному лаку на ногтях. Подобное расследование и побудило Софью Таюрскую во всем сознаться.

Напомним, что солистке приписывали роман с коллегой Ильей Прусикиным. Ходили слухи, что ради нее артист развелся с женой и примерил образ холостяка. Однако исполнительница поспешила пресечь и эти домыслы.

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Автор: 22 февраля 2021, 00:01 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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