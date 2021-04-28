Солистов Little Big женили после грязных слухов о крушении семьи

Солисты Little Big Софья Таюрская и Илья Прусикин озвучили женатую пару. Теперь многие уверены в их романе.

Месяц назад в Сети появились слухи о том, что у солистов группы Little Big Ильи Прусикина и Софьи Таюрской роман. Впервые об этом заговорили после интервью Ксении Собчак с бывшей супругой артиста Ириной Смелой.

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Во время разговора Ксения Собчак, сославшись на свои источники, заявила, что между Ильей Прусикиным и его коллегой очень теплые отношения. На вопрос, стало ли это причиной их с мужем расставания, Ирина Смелая промолчала. Примечательно, что раньше она дружила с Софьей, а теперь нет.

Теперь поклонники группы чуть ли не обвиняют Софью Таюрскую в том, что она разбила семью музыканта. На днях скандал начал набирать новые обороты. Парочку женили в Сети после того, как Таюрская и Прусикин озвучили семейную пару в мультфильме "Зверокрекеры".

В отечественной версии картины голос Ильи Прусикина заменит голос Джона Красински, который озвучил главного героя в англоязычной версии, а голос Софьи Таюрской прозвучит вместо голоса Эмили Блант.

Пара музыкантов озвучивает женатых героев Оуэну и Зои. Солисты признались, что по жизни они похожи на своих персонажей.

"Оуэн – персонаж средних лет, этакий рохля, который постепенно меняется и становится более ответственным. И мы с ним очень похожи: я тоже всего боюсь, но мне также приходится преодолевать свои страхи", – рассказал Прусикин.

Таюрская отметила, что она, как и героиня мультфильма, тоже одна девушка в коллективе мужчин и постоянно заботится о них.