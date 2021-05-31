Успенская составила завещание после предательства мужа

Адвокат Любови Успенской сделала заявление о ее супруге Александре Плаксине.

Юрист Елена Сенина рассказала, что когда певица поняла, что муж не желает идти на переговоры, то написала завещание. Мужчина предательски поступил с артисткой, отсудив у нее 200 миллионов. Кроме того, Александр Плаксин за спиной у Любови Успенской переписал на себя квартиру в США за 110 миллионов рублей.

Адвокат звезды дала понять, что в своем завещании Любовь Успенская не стала упоминать супруга. Знаменитость долго старалась вывести отца своей дочери на беседу и поставить точку в вопросе раздела семейного имущества. Теперь, после всех проделок супруга, артистка намерена отправить мужчину за решетку.

Королева российского шансона и Александр Плаксин должны были бы наследовать имущество друг друга, если бы не было завещания. Такой возможности звезда его лишила.

Ранее певица заявила, что своим поведением муж специально делает так, чтобы ее здоровье ухудшилось, и ему это удается. За последние полгода исполнительница не раз теряла сознание и получила два перелома. Любовь Успенская отметила, что Плаксин всегда был способен на низкие поступки.

