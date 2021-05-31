"Это пожар": сменившая имидж Долина вызвала оторопь

На днях артистка опубликовала несколько снимков с недавней фотосессии. Лариса Долина позировала перед камерой в новом имидже.
Утонченное черное платье дополнили укороченный жакет, женственные ботинки и лаконичные украшения. Стилисты и визажисты также постарались над образом артистки: смелая челка и аккуратный макияж подчеркнули красоту Ларисы Долиной.
Сама певица рассказала, что любит эксперименты, в том числе и над своей внешностью. Лариса Александровна поблагодарила всех причастных к фотосессии и подписала пост:
"Вот так меня увидели эти молодые люди, впервые появившиеся на моём небосклоне... По-моему, неплохо получилось!".
Одними из первых прокомментировали публикацию друзья певицы, среди которых были Лариса Гузеева и Александр Панайотов. Подписчики звезды также бурно отреагировали на смелые фотографии. Почти все поклонники восхитились красотой Ларисы Долиной и отметили, что сейчас она выглядит даже лучше, чем в юности. Также фолловеры заметили, как к лицу ей новый образ.
"Лариса Александровна, Браво! Классная! Стильная и Загадочная!", "Вы в молодости так не выглядели, как сейчас", "Круто получилось. По-джазовому даже как-то", "Шик, браво вашим стилистам и визажистам", "Эксперимент удался! Очень красиво!", – восторженно отметили фолловеры.
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