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Шоу-бизнес
"Это пожар": сменившая имидж Долина вызвала оторопь

"Это пожар": сменившая имидж Долина вызвала оторопь

В своем Инстаграм Лариса Долина поделилась кадрами в непривычном для нее образе.
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На днях артистка опубликовала несколько снимков с недавней фотосессии. Лариса Долина позировала перед камерой в новом имидже.

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Лариса Александровна Долина эстрадная певица

Утонченное черное платье дополнили укороченный жакет, женственные ботинки и лаконичные украшения. Стилисты и визажисты также постарались над образом артистки: смелая челка и аккуратный макияж подчеркнули красоту Ларисы Долиной.

Сама певица рассказала, что любит эксперименты, в том числе и над своей внешностью. Лариса Александровна поблагодарила всех причастных к фотосессии и подписала пост:

"Вот так меня увидели эти молодые люди, впервые появившиеся на моём небосклоне... По-моему, неплохо получилось!".

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Публикация от Лариса Долина (@larisa.dolina.official)

Одними из первых прокомментировали публикацию друзья певицы, среди которых были Лариса Гузеева и Александр Панайотов. Подписчики звезды также бурно отреагировали на смелые фотографии. Почти все поклонники восхитились красотой Ларисы Долиной и отметили, что сейчас она выглядит даже лучше, чем в юности. Также фолловеры заметили, как к лицу ей новый образ.

"Лариса Александровна, Браво! Классная! Стильная и Загадочная!", "Вы в молодости так не выглядели, как сейчас", "Круто получилось. По-джазовому даже как-то", "Шик, браво вашим стилистам и визажистам", "Эксперимент удался! Очень красиво!", – восторженно отметили фолловеры.

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Лариса Долина. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
31 мая 2021, 05:52 Источник: Инстаграм Лаисы Долиной ✓ Надежный источник
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Как девочка: 65-летняя Долина в дерзком мини затмила юных красоток

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