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Шоу-бизнес
"Срамотища-то какая": Облитая помоями Бузова оконфузилась на балу

"Срамотища-то какая": Облитая помоями Бузова оконфузилась на балу

Ольга Бузова опозорилась на "Венском балу" в Москве. Поп-дива продолжает терять поклонников, вызывая отвращение.
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В последнее время Ольга Бузова утрачивает позиции успешной и статусной звезды. Скандальные выходки артистки приумножаются и сильно ударяют по ее имиджу. После того, как поп-дива оголила зад возле церкви, а затем сорвала выступление на фестивале, в ее адрес прозвучало немало негатива. Но вместо того, чтобы остановиться и задуматься о своем поведении, Ольга Бузова вновь попала впросак. Артистка посетила "Венский бал" в Москве, испортив людям впечатление безобразными танцевальными движениями.

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Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Светская львица, как это обычно и бывает, поделилась кадрами с мероприятия в инстаграм-аккаунте. На танцевальный вечер она пришла в длинном зауженном платье красного цвета, которое не позволяло ей комфортно передвигаться, не говоря уже о том, чтобы исполнять вальс. Это отметили подписчики звезды и поспешили срочно обозначить свое недовольство.

В комментариях к посту поп-дивы разгорелся огонь гневных пользователей Сети. Возмущенные россияне накинулись на Ольгу Бузову с жесткой критикой. "Только и умеешь дергаться, в серьезном танце как бревно, позорище! Танго не умеешь танцевать", "Видела вальс на растопырках, стыдно за нее почему-то", "Даже вальс танцевать не умеет мадам Бузова. Ни пластики, ни красоты", "Сначала бы вальс научилась танцевать. А то как каракатица двигалась", "Ну и пластика бегемота — это нечто. Гиппопотам на льду", "Срамотища-то какая", — выразились раздраженные комментаторы.

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Ольга Бузова. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 30 мая 2021, 18:30 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Бузова в камуфляже занялась любовью

комментарии

Ответить:

Гуня Боцер
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ггггааааафффффнннеееецццооо не тонет, пока не мацерирует в планктон
1
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Уважаемая,Ольга!Приведите себя в порядок!!Вы,катитесь вниз,по наклонной!!Скоро,народ,будет игнорировать Вас!!Будьте серьезной!Ведете себя как ДУРА!.Вас,жалко!!...Вас знают во всём мире!!Не позорьте себя и Россию!!..Мира,Вам,процветания,здоровья!!.ИСКРЕННЕ...
ъ
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Оля пробила дно.
1

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