Бузова в камуфляже занялась любовью

4 часа, 33 артиста, 46 номеров – концерт Big Love Show удивил размахом. Зал был переполнен, а лишний билетик спрашивали за несколько кварталов до спорткомплекса. Артисты специально для этой программы придумали эксклюзивные номера, сделали новые аранжировки песен. Но главной звездой вечера стала ведущая "Дома-2" щеголяющая в камуфляже сексуальная Ольга Бузова. "У меня нет любимого мужчины, но есть любовь миллионов людей, и она она меня важнее и дороже всего, так займемся ею вместе", – призывала артистка.