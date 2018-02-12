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Фев. 12, 2018
просмотры: 123

Бузова в камуфляже занялась любовью

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4 часа, 33 артиста, 46 номеров – концерт Big Love Show удивил размахом. Зал был переполнен, а лишний билетик спрашивали за несколько кварталов до спорткомплекса. Артисты специально для этой программы придумали эксклюзивные номера, сделали новые аранжировки песен. Но главной звездой вечера стала ведущая "Дома-2" щеголяющая в камуфляже сексуальная Ольга Бузова. "У меня нет любимого мужчины, но есть любовь миллионов людей, и она она меня важнее и дороже всего, так займемся ею вместе", – призывала артистка.

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