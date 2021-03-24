В лоно семьи: Пугачева заявила о родстве с Буйновым

Знаменитости отечественного шоу-бизнеса привыкли поздравлять друг друга с праздниками в инстаграм-каналах. Александр Буйнов получил в свой день рождения немало приятных посланий. Отличилась торжественным поздравлением и Алла Пугачева: певица создала для давнего товарища пронзительный текст. "С днем рождения, брат! Живи на радость всем, кто тебя любит", — написала Примадонна, проникнувшись мыслями о родстве.
Также Алла Пугачева разместила совместный снимок с именитым певцом. В кадре артистка прислоняется к груди знаменитого мужчины, словно его младшая сестра. Примечательно, что Александр Буйнов и Примадонна одногодки. Примадонна тоже появилась на свет весной 1949 года, она будет отмечать свой день рождения 15 апреля.
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народной артистки СССР. Многие комментаторы решили, что эстрадная дива показала им пример человеческих отношений. Россияне присоединились к проникновенному поздравлению и добавили пожеланий исполнителю хита "Пустой бамбук". По мнению пользователей Сети, дружба Аллы Пугачевой и Александра Буйнова заслуживает восхищения. "Ну, какие классные! Долголетия вам обоим!", "Мы вас любим!", "Живите и здравствуйте на радость всем!" — выразились поклонники артистов.
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