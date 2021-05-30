"Рак матки": 50-летнюю Кудрявцеву поразила новость о страшном диагнозе

50-летняя Лера Кудрявцева отличается прекрасными коммуникативными навыками. Гости передачи "Секрет на миллион", которые приходят к ней, раскрывают в диалогах и душу, и потаенные воспоминания. Звезда умело находит подход к людям с разными темпераментами и характерами, принимая их в студии НТВ, как дорогих друзей. Нередко Лера Кудрявцева проникается болью своих собеседников и сочувствует их бедам от самого сердца. Свежий выпуск программы при участии знаменитой артистки разжалобил теледиву.
Ольга Машная, сыгравшая Ольгу Зотову в кинокартине "Гардемарины, вперед!", сообщила о страшном диагнозе, который врачи поставили ее матери незадолго до кончины. "У мамы была грыжа. Я ее стеснялась, потому что живот был большой. У нее был рак матки", — поделилась участница программы. Ольга Машная не поддерживала с родительницей близких отношений и не принимала активного участия в ее жизни, поэтому узнала о ее болезни слишком поздно.
Лера Кудрявцева смотрела на собеседницу с состраданием и пониманием. Семейная драма известной актрисы впечатлила телеведущую. Наделенная опытом, она старалась держать себя в руках — узнавать о тяжелых болезнях из звездных уст ей приходится довольно часто. Знаменитая блондинка подбирала нужные слова для того, чтобы сгладить эмоциональный подъем Ольги Машной.
Популярные темы форума
Что думаете по поводу Лукашенко?
Порча
УЭФ влюбился.
Мечты УЭФа.....
Любимый не хочет жениться
седые волосы что делать
😡
Боюсь
🐔🐔🐔🐓
Не могу начать новые отношения