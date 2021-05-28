Звезда "Гардемаринов, вперед!" Машная отказалась от родной сестры на глазах у Кудрявцевой

Ольга Машная родилась в Ленинграде. Отец знаменитости работал штукатуром, а мать маляром. По словам Машной, ее папа страдал алкоголизмом, поэтому обстановка в семье оставляла желать лучшего.
Мама, как вспоминает Ольга, не проявляла к ней любви. В детстве звезда ленты "Гардемарины, вперед!" не знала родительского тепла, поэтому единственным по-настоящему близким человеком для актрисы была сестра Галя. К сожалению, однажды между Галиной и Ольгой пробежала черная кошка. Женщины долгое время не контактировали.
Редакторы шоу "Секрет на миллион" телеканала НТВ решили помирить сестер. Телевизионщики организовали встречу родственниц прямо в студии. Сюрприз не обрадовал Машную. Артистка не скрывала негативного отношения к этой затее. На съемочной площадке Ольга сказала Галине, что зла на нее не держит, между тем общаться с ней отказывается и впредь.
Также звезда мини-сериала "Гардемарины, вперед!" рассказала ведущей шоу Лере Кудрявцевой о двух неудачных браках. Впервые артистка пошла под венец с режиссером Валерием Приемыховым. Супруг был намного старше Ольги. Приемыхов, как поведала Машная, изменял и не хотел иметь детей. Долго терпеть такого мужа знаменитость не смогла.
Вторым супругом Ольги Машной был музыкант Алексей. В этих отношениях у актрисы появился сын Дмитрий. Скоро единственному наследнику знаменитости исполнится 28 лет. Союз Алексея и Ольги тоже распался.
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