"Кто виноват?": Агутин втоптал в грязь песню Манижи для "Евровидения"

Музыкальный конкурс "Евровидение-2021" с нетерпением ждут жители разных частей света, болея за представителей своих государств. Начало вокального поединка состоится в Нидерландах 18 мая. Нашу страну на международной арене представит певица таджикского происхождения Манижа с композицией "Российская женщина". Многие публичные персоны, в том числе представители власти, негативно оценили эту исполнительницу и ее песню. Число негодующих россиян пополнил и Леонид Агутин.
Звездный мужчина разнес нашумевший хит Манижи в пух и прах. Певец уверен — такое творчество стыдно представлять на международном музыкальном конкурсе. Он назвал песню плохой и пустой. Леонид Агутин не смог найти в композиции "Российская женщина" ничего, что может цеплять слушателя. И текст, и музыкальное сопровождение трека произвели на артиста исключительно неприятное впечатление.
При этом супруг Анжелики Варум бурно отреагировал на то, что следственный комитет занимается проверкой певицы Манижи. Он считает, что следует разбираться не с девушкой, а с теми, кто решил отправить ее на "Евровидение" в этом году. "Кто виноват, что сделали плохо? Это же надо было набрать хорошие песни. Пусть меня простит Первый канал, тут с ними надо разговаривать", — объявил Леонид Агутин.
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