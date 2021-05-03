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"Кто виноват?": Агутин втоптал в грязь песню Манижи для "Евровидения"

"Кто виноват?": Агутин втоптал в грязь песню Манижи для "Евровидения"

Заслуженный артист России критично высказался о песне "Российская женщина", которую певица Манижа представит на "Евровидении-2021". По словам Леонида Агутина, этот хит отвратителен.
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Музыкальный конкурс "Евровидение-2021" с нетерпением ждут жители разных частей света, болея за представителей своих государств. Начало вокального поединка состоится в Нидерландах 18 мая. Нашу страну на международной арене представит певица таджикского происхождения Манижа с композицией "Российская женщина". Многие публичные персоны, в том числе представители власти, негативно оценили эту исполнительницу и ее песню. Число негодующих россиян пополнил и Леонид Агутин.

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Леонид Николаевич Агутин

Леонид Николаевич Агутин певец

Звездный мужчина разнес нашумевший хит Манижи в пух и прах. Певец уверен — такое творчество стыдно представлять на международном музыкальном конкурсе. Он назвал песню плохой и пустой. Леонид Агутин не смог найти в композиции "Российская женщина" ничего, что может цеплять слушателя. И текст, и музыкальное сопровождение трека произвели на артиста исключительно неприятное впечатление.


При этом супруг Анжелики Варум бурно отреагировал на то, что следственный комитет занимается проверкой певицы Манижи. Он считает, что следует разбираться не с девушкой, а с теми, кто решил отправить ее на "Евровидение" в этом году. "Кто виноват, что сделали плохо? Это же надо было набрать хорошие песни. Пусть меня простит Первый канал, тут с ними надо разговаривать", — объявил Леонид Агутин.


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Певица Манижа. Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 3 мая 2021, 14:13 Источник: Youtube/А поговорить? ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

От детства на войне до всенародной славы: яркая жизнь певицы Manizha

комментарии

Ответить:

Валерия
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Не войдет даже в 10 кто ее выдвинул.от куда она появилась- не понятноМожно же было послать Ани ЛоракКто за этим стоит тоже не понятно Почему все согласились ее послать-тоже вопрос Кто за нее голосовал Вопросов много,но будет позор Что.нельзя было послать Спиридоновау-0ии красивая и голос-великолепный слов нет
Н
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Отогнать эту киргизку от конкурса и на крупную сумму оштрафовать 1 канал.
Гость721671
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Агутин сам-то себя певцом считает? Когда он последний раз пел? Не слушала Манижу,но и Агутин полный отстой.
1

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