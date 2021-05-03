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Шоу-бизнес
Лазарев с горечью сообщил о сильном чувстве к Милохину

Лазарев с горечью сообщил о сильном чувстве к Милохину

Сергей Лазарев уважительно относится к молодым исполнителям. Между тем вокалист не уверен, что юные звездочки задержатся на вершине славы.
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38-летний Сергей Лазарев на сцене много лет, между тем состояния еще не скопил. По словам вокалиста, он уже восемь лет не менял машину. Артист хотел бы обзавестись новым транспортным средством, однако простой из-за пандемии коронавирусной инфекции сильно ударил по его кошельку.

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 Сергей Вячеславович Лазарев

Сергей Вячеславович Лазарев Певец

Копить у знаменитости не получается. Лазарев признался, что много денег уходит на создание собственных шоу. Хорошая концертная программа требует огромных вложений – около миллиона долларов. Сергей не хочет привлекать спонсорские средства, так как не любит оставаться должным.

Лазарев не может тратить деньги необдуманно. Вокалист содержит семью, поэтому новая машина – это последнее, о чем он заботится.

Сергей Лазарев намекнул, что испытывает сильное чувство зависти, когда думает, что у молодого певца Дани Милохина уже есть авто класса люкс. "Данечка Милохин — молодец, у него Maybach, а Сережа все никак не накопит", – с горечью отметил Сергей.

Певец добавил, что нынешние звезды "ТикТок" обладают талантом и трудолюбием. Между тем выступать с кем-нибудь из нынешних подростковых кумиров дуэтом Лазарев не хочет. Исключение артист сделал бы разве что для JONY. Певец не уверен, что юные исполнители смогут надолго сохранить популярность и востребованность.

Коллеги советуют Сергею вникнуть в "ТикТок". Лазарев не понимает, зачем ему надо осваивать соцсеть и ее "дурацкое кривлянье".

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Сергей Лазарев. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 3 мая 2021, 13:40 Источник: Ютуб-шоу "Надо обсудить" ✓ Надежный источник
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