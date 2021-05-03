"Папина дочка": Тяжелобольной Корчевников похвастался младенцем

Ведущий шоу "Судьба человека" показал неожиданное фото. Борис Корчевников заставил поклонников умиляться.

За здоровьем журналиста Бориса Корчевникова следит вся страна. Многие россияне относятся к мужчине с огромным уважением и почтением, поэтому волнуются и переживают за своего кумира. Сейчас телеведущий испытывает серьезные проблемы со слухом, а несколько лет назад он перенес операцию по удалению доброкачественной опухоли. Однако недуг не мешает Борису Корчевникову наслаждаться жизнью и радоваться изо дня в день. На днях он опубликовал в инстаграм-аккаунте теплое фото вместе с маленьким ребенком. Звездный мужчина обхватил крошку руками и расплылся в довольной улыбке.

Выяснилось, что Борис Корчевников пришел в гости к друзьям, у которых недавно родилась дочка. Малышку зовут Софией. Телеведущий не чает в девочке души и старается навещать ее в свободное время.

Пользователи Сети были ошарашены тем, как сильно младенец похож на Бориса Корчевникова. Они искренне пожелали журналисту найти спутницу жизни и воспитывать собственных детей. "Вам очень идет быть с ребенком!", "Какое чудо! Папина дочка в надежных руках крестного", "Боря, когда своих будем нянчить?", "Чудесный кадр. Хороший Вы будете папа", "Борис, какие вы здесь лапочки, загляденье просто", "Великолепно смотритесь", — выразились подписчики инстаграм-аккаунта.

