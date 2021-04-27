Тяжелобольного Корчевникова высмеяли за разговоры по душам с огурцами

В эфире "Вечернего Урганта" телеведущий традиционно делает обзор на главные события дня. Накануне состоялось вручение статуэток "Оскара". "Прошла церемония вручения "Ники" и "Оскара". Конечно, киноакадемия ждала результатов "Ники", чтобы не совпали победители. И знаете, у них это получилось, не совпали", – пошутил Иван Ургант.
"Не стоит расслабляться, есть более высокая планка, снять действительно великую вещь, которая объединит всех нас, – фильм "Земля Корчевников". Фильм о молодом телеведущем, который на своем садовом участке тепло, искренне, по душам разговаривает с каждым огурцом", – отметил Иван Ургант.
Вероятно, артист высмеял манеру подачи материала в шоу "Судьба человека". Борис Корчевников старается расположить к себе любого гостя, задавая провокационные вопросы вкрадчивым голосом. Возможно, Иван Ургант считает, что подобным способом можно выудить информацию даже из огурцов.
Напомним, последнее время поклонники переживают за здоровье Бориса Корчевникова. По мнению некоторых, телеведущий выглядит неважно. Также в прошлом году появился слух о том, что создатель шоу "Судьба человека" стремительно глохнет. Якобы артист с трудом ведет программу, так как не слышит собеседника, и ему приходится читать по губам.
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