"Погряз в дешевых склоках": Шаляпин дал смачную оплеуху Дробышу

Виктор Дробыш предположил, что у артиста начало развиваться психическое заболевание из-за погони за местом в шоу-бизнесе. Композитор заявил, что выгонял Прохора Шаляпина, потому что больше не желал с ним работать. Причиной стало то, что исполнитель якобы уделял внимание больше сплетням и скандалам, нежели музыке.
Узнав о столь нелицеприятных словах о себе экс-наставника, Прохор Шаляпин поспешил отреагировать на нападки. Он тоже решил побольнее уколоть продюсера и дать ему словесную оплеуху. Певец отметил, что о новых песнях и творчестве композитора СМИ не пишут уже лет десять.
По словам артиста, Виктор Дробыш "погряз в дешевых склоках", скандалах и выяснениях отношений ради упоминания в средствах массовой информации. Прохор Шаляпин заявил, что такое поведение выглядит недостойно уровня серьезного творческого человека. Исполнитель призвал композитора обратить внимание на себя, прежде чем порочить других и вернуться к музыке.
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