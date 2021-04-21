Спутавшаяся с Шаляпиным внучка Гурченко осталась без богатства

Ходят слухи, что Прохор Шаляпин неспроста близко подружился с наследницей Людмилы Гурченко. Злые языки судачат о том, что артист охмуряет Елену Королеву ради выгоды.
Но родственница звезды театра и кино пока только судится за богатства артистки. Девушка поведала о пропавших бриллиантах знаменитости. Она отметила, что они с матерью после кончины Людмилы Гурченко никаких ее украшений не получили. Елена подозревает, что тут замешан вдовец актрисы.
Отметим, внучка знаменитости стала наследницей после смерти своей родительницы. Людмила Гурченко не оставила завещания. Все ее имущество было поделено поровну между дочерью и супругом. Елена Королева решила восстановить справедливость и судиться за положенное ей как родственнице имущество.
Напомним, Людмила Гурченко умерла в 2011 году. Ее дочь Мария ушла из жизни в 2017-м. Женщине по закону полагалась четверть квартиры в Трехпрудном переулке Москве, половина дачи в подмосковном поселке Новоглаголево, две иномарки, шубы и украшения.
Как писали "Дни.ру", Елена Королева одна воспитывает 13-летнюю дочь. Она намерена идти до конца в дележке наследства.
Популярные темы форума
Короновирус с нами навсегда
Религия и вера.
Смена религии
Кто из Занзибара?
Новости с юга
Верую и повинуюсь
Как из железа получить золото???
Не люблю себя
Короновирус с нами новсегда
Мы знали об этом