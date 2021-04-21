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Спутавшаяся с Шаляпиным внучка Гурченко осталась без богатства

Спутавшаяся с Шаляпиным внучка Гурченко осталась без богатства

Елена Королева вышла в свет с певцом. Родственница Людмилы Гурченко рассказала об исчезнувших бриллиантах великой актрисы.
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Ходят слухи, что Прохор Шаляпин неспроста близко подружился с наследницей Людмилы Гурченко. Злые языки судачат о том, что артист охмуряет Елену Королеву ради выгоды.

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Но родственница звезды театра и кино пока только судится за богатства артистки. Девушка поведала о пропавших бриллиантах знаменитости. Она отметила, что они с матерью после кончины Людмилы Гурченко никаких ее украшений не получили. Елена подозревает, что тут замешан вдовец актрисы.

Отметим, внучка знаменитости стала наследницей после смерти своей родительницы. Людмила Гурченко не оставила завещания. Все ее имущество было поделено поровну между дочерью и супругом. Елена Королева решила восстановить справедливость и судиться за положенное ей как родственнице имущество.

Напомним, Людмила Гурченко умерла в 2011 году. Ее дочь Мария ушла из жизни в 2017-м. Женщине по закону полагалась четверть квартиры в Трехпрудном переулке Москве, половина дачи в подмосковном поселке Новоглаголево, две иномарки, шубы и украшения.

Как писали "Дни.ру", Елена Королева одна воспитывает 13-летнюю дочь. Она намерена идти до конца в дележке наследства.

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Фото: Natalya Loginova/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 21 апреля 2021, 09:59 Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник
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комментарии

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Гость703061
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Прохор, ну удачи тебе. А где та маленькая совсем с Канады?
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