Обманул: Елизавета II обомлела после знакомства с детищем принца Гарри

Королева Елизавета II разрешила принцу Гарри снимать проект о психологическом здоровье. Ее Величество не знала, что герцог Сассекский будет говорить о собственном прошлом.

Неделю назад свет увидел документальный сериал The Me You Can’t See ("Тот я, которого ты не видишь"). Продюсером ленты выступил британский принц Гарри. Кроме того, в рамках проекта монарший отпрыск поделился личной историей – рассказал о психологических травмах, которые перенес в детстве и юности.

Бабушка Гарри, королева Елизавета II, посмотрела кадры с участием внука и обомлела. Признания чада выбили монарха из колеи. Расстроен и принц Чарльз – папа Гарри. Члены августейшего дома чувствуют себя обманутыми.

Как удалось выяснить зарубежными СМИ, перед началом работы принц получил у королевы разрешение на съемки. Тогда монарший отпрыск сообщил семье, что в документальном фильме попробует дестигматизировать ментальные проблемы, с которыми сталкиваются многие люди во всем мире. Дескать, младший сын принцессы Дианы умолчал о своих планах говорить о личных бедах, очерняя тем самым родственников.

Королева, как говорят источники близкие к Букингемскому дворцу, не знала, что ее внук страдал пагубными пристрастиями. Она и принц Чарльз огорчены из-за того, что после смерти матери, принцессы Дианы, Гарри был оставлен без внимания и очень страдал. Герцог Сассекский, как считают в монаршем доме, должен был рассказать о проблемах не на шоу, а лично семье.

Напомним, в рамках собственного детища – сериала The Me You Can’t See принц Гарри рассказал, что в юные годы страдал от наркотической и алкогольной зависимостей. Он много раз просил семью о помощи, но все его просьбы были проигнорированы. Августейшая родня старалась не замечать проблемы наследника.