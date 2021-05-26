"Бессмысленная жизнь": дочь вышла на связь после слухов об ухудшении состояния Заворотнюк

Анна Заворотнюк в сторис личного инстаграм-аккаунта выразила свое отношение к хейтерам и завистливым людям. Модель отметила, что испытывает к ним жалость.
Такую позицию наследница звезды сериала "Моя прекрасная няня" объяснила тем, что у недоброжелателей настолько серая и бессмысленная жизнь, что они тратят ее на такие низменные эмоции, как зависть, осуждение и негатив.
"А ведь счастливая жизнь соткана из совершенно другого", – заявила дочь Анастасии Заворотнюк.
Напомним, ранее коллега актрисы сообщил, что у знаменитости случился рецидив онкологии. Якобы во время занятий в бассейне у артистки закружилась голова. Обследование показало, что коварная болезнь вернулась. По его словам, в настоящее время за состоянием Анастасии Заворотнюк пристально наблюдают медики.
Как писали "Дни.ру", рак мозга у актрисы, по слухам, выявили в 2018 году. Это произошло почти сразу после рождения младшей дочери артистки Милы. Звезду лечили заграничные и отечественные врачи. В какой-то момент болезнь удалось взять под контроль.
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