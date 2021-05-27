Бывший охранник втянул в громкий скандал Стивена Сигала

Экс-охранник Стивена Сигала был задержан правоохранителями в Санкт-Петербурге.

Мужчина опорочил честное имя звезды Голливуда своим ужасным поступком. Он притворился сотрудником ФСБ, за что был пойман полицией в аэропорту "Пулково".

Судя по всему, бывший охранник ощутил себя актером, стараясь вымогать взятку у бизнесмена за закрытие мнимого уголовного дела, передает " target="_blank">Пятый канал. Предприниматель поверил экс-охраннику Стивена Сигала и отдал ему десять миллионов рублей.

Позже обманутый мужчина сам пришел в ФСБ с жалобой. При задержании у бывшего телохранителя американского артиста нашли вещи и документы, подтверждающие его вину.

Напомним, Стивен Сигал пять лет назад получил российское гражданство. С того времени актера нередко видят в Москве и других городах нашей страны. Ранее "Дни.ру" сообщали, что Стивену Сигалу заблокировали счет в российском банке. Это сделала налоговая служба для взыскания налога, сбора, пеней и штрафа.

В декабре прошлого года появилась информация о том, что у Стивена Сигала и его супруги, монгольской танцовщицы Батсухийн Эрдэнэтуяа, проблемы в отношениях. Говорилось о том, что актер и продюсер проводил время с другой женщиной.