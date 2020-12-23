Женатый Стивен Сигал сбежал с любовницей в Дубай

Актер Стивен Сигал и монгольская танцовщица Батсухийн Эрдэнэтуяа состоят в браке больше 10 лет. Похоже, их супружеская жизнь на паузе. Сейчас кинопродюсер проводит время с другой женщиной.

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