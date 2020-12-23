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Шоу-бизнес
Женатый Стивен Сигал сбежал с любовницей в Дубай

Женатый Стивен Сигал сбежал с любовницей в Дубай

Стивен Сигал. Фото: Will Seberger/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Актер Стивен Сигал и монгольская танцовщица Батсухийн Эрдэнэтуяа состоят в браке больше 10 лет. Похоже, их супружеская жизнь на паузе. Сейчас кинопродюсер проводит время с другой женщиной.
прочитано 316 раз

Стивен Сигал не скрывает, что в его жизни было много женщин. Актер как минимум три раза вступал в брак. Некоторые избранницы рожали от него детей. Публике известно о семи наследниках кинопродюсера.

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Нынешняя супруга Сигала Батсухийн Эрдэнэтуяа особенно нравилась поклонникам. Пара казалась гармоничной, поэтому многие верили, что этот роман для 68-летнего актера последний. Но все сложилось по-другому.

Несколько месяцев назад Сигала заметили в Москве. Он проводил время с незнакомкой. По данным издания PeopleTalk, в настоящее время кинопродюсер находится в Дубае вместе с новой пассией. Также стало известно, что Батсухийн перебралась в Монголию.

Напомним, Сигал получил российское гражданство в 2016 году. С тех пор его часто замечают в столице и других городах страны. Предстоящие новогодние праздники актер собирался провести с семьей в подмосковном доме. Очевидно, что из-за расставания с женой планы у продюсера изменились.

Ранее "Дни.ру" сообщали, что Стивену Сигалу заблокировали счет в российском банке. Это сделала налоговая служба для взыскания налога, сбора, пеней и штрафа

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Автор: 23 декабря 2020, 02:19 Источник: PeopleTalk ✓ Надежный источник
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