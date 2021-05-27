Истощавшую Долину на людях заставили отбиваться от грязных обвинений

Последнее время на певицу Ларису Долину сыплется критика. В откровенном интервью она раскрыла причину.

Изо дня в день в "Инстаграм" Ларисы Долиной появляются шикарные снимки, на которых она все больше хорошеет. За это 65-летнюю артистку обвинили в лукавстве и чрезмерном использовании фоторедакторов. В эфире "Светской хроники" на Пятом канале Долина призналась, что ее реальной красоте почти никто не верит.

Стоит признать, что за последние полгода Долина и впрямь сильно преобразилась. Она похудела на 20 килограммов, ее кожа разгладилась, а с лица не сходит улыбка. В прессе говорят, что королева джаза забросила свою кефирную диету и за хорошей фигурой пошла к профессиональным специалистам.

По некоторым данным, Лариса Долина месяц пролежала в детокс-клинике. За программу восстановления она отдала якобы более миллиона рублей. Там звезде подобрали рацион для поддержания комфортного веса. Однако сама Долина уверяет, что ни в какой клинике она не лежала. По словам певицы, похудеть ей помтгло интервальное голодание.

"Женские дела: маски, обертывания. Обязательно женщина должна следить за собой. Вот этим и достигается эффект", – рассказала Лариса Долина.

Что касается фотошопа, то Долина уверяет, что не использует его. Впрочем, это доказывает и недавнее видео, на кадрах которого она предстала рядом с внучкой. Видео не могло бы скрыть того, что легко исправить на фотографии. Так что очевидно, что певица и впрямь ничего не корректирует.