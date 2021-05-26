"Сбросила 20 лет!": Долина с распальцовкой вышла к народу в кроссовках и трениках

Певица словно запустила время вспять, и в очередной раз доказала это. в своем "Инстаграм" она опубликовала видео, на котором предстала рядом с девятилетней внучкой Александрой.
Народная артистка России Лариса Долина оделась в одинаковый с девочкой наряд и анонсировала для зрителей юбилейный концерт по случаю 30-летия театра-студии "Непоседы". В кадре певица предстала в разноцветном спортивном костюме и в кроссовках.
"Мы в Крокусе, готовимся к выходу с Бусей (Сашулей), споем "Половинку" Вити Резникова! Настроение классное. Передаем его вам, друзья!" – сказала Долина на кадрах.
Артистка была в отличном расположении и решила немного похулиганить под стать девочке-подростку и показала рокерскую "козу", подчеркивающую их с Бусей крутизну. Подписчики признали, что Долина выглядит великолепно. "Сбросила 20 лет!" – восхитились фанаты в комментариях к публикации.
Стоит признать, что 65-летняя артистка действительно выглядит сногсшибательно, и это доказывает ее видеоролик. Ведь фотографию легко отретушировать, а в данном случае она предстала перед фанатами на видео, и ее внешность была идеальна. Певица значительно похудела и стала выглядеть еще моложе и привлекательнее.
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