"С пением не очень складывается": Меладзе разоблачил эстрадных лжевокалистов

На телеканале "Россия" продолжается захватывающий вокальныйй конкурс "Я вижу твой голос2. На этот раз звездным наставником, помогающим участнику исполнить мечту и выиграть миллион рублей, станет Валерий Меладзе.

По правилам шоу эксперты знакомятся с героями, которые за весь выпуск не проронят ни слова. Таксист, свадебный регистратор, пародист, танцор и тренер по фигурному катанию – кто из них впечатлит голосом, а кому лучше не приближаться к микрофону?

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"Если ты не слышишь голос человека, ты практически не можешь угадать, поет он или нет, – считает Меладзе. – Я лучше буду полагаться на визуальные признаки. На мой взгляд, если человек имеет опыт пения, он должен правильно держать микрофон".

Артист вспомнил собственный опыт: "В начале карьеры, 20 лет назад, я не знал, что мне делать с руками. Я мог петь стоя, ничего не делая, и не особо не напрягался по этому поводу, потому что голос звучал всегда хорошо. Но все же было некое несоответствие, пока я не нашел свой образ и язык тела". И сегодня стал одним из самых харизматичных артистов на российской эстраде!

При этом сегодня, как полагает артист, на отечественной сцене складывается обратная ситуация. "Люди умеют себя преподнести, а вот с пением не очень складывается", – уверен Валерий. Действительно, мощных и сильных голосов крайне мало. Зыкиной. Магомаева и Хворостовского больше, увы, нет...

"На каждом концерте ко мне просятся на сцену люди, чтобы спеть дуэтом. Как правило, половина из них совершенно не умеет петь. И мне, кстати, гораздо больше нравятся выступления людей, которые вообще не попадают в ноты, но делают это самозабвенно, чем те, которые попадают 50 на 50", – заключил исполнитель.

Напомним, Меладзе еще во время учебы в кораблестроительном институте участвовал в музыкальной группе "Апрель". Потом с братом Константином входил в состав рок-группы "Диалог". А сольно впервые выступил в 1992 году с песней "Не тревожь мне душу, скрипка…". В декабре 1993 года по приглашению Аллы Пугачевой появился в "Рождественских встречах" с композицией "Лимбо".