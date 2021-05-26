Бледанс нашла работу для сына с синдромом Дауна

Эвелина Бледанс уже задумалась о том, чем ее 9-летний сын будет зарабатывать себе на хлеб.

52-летняя актриса очень много времени посвящает всестороннему развитию своего сына Семена. У мальчика синдром Дауна, поэтому ему требуется повышенное внимание и забота родителей. Не так давно мать записала сына в театральную студию, и он уже успел дебютировать на театральных подмостках, а в скором времени у него состоится еще одна премьера. Эвелина Бледанс призналась, что педагог очень хвалит Семена, поэтому она не сомневается в актерском будущем сына.

Однако, по мнению Бледанс, одного актерского мастерства в жизни мало. Звезда считает, что мальчику нужно какое-то "ремесло в руках", с помощью которого он всегда сможет себя обеспечить и "не остаться у разбитого корыта". Например, это может быть массаж. Актриса призналась, что пригласила на дом массажиста, который будет потихоньку обучать Семена своему ремеслу – так мать уже готовит ребенка к взрослой жизни.

Также в беседе с изданием "StarHit" Эвелина рассказала, что она возит сына на плавание, а также попробовала увлечь мальчика английским языком, но пока эти занятия даются нелегко.

Ранее "Дни.ру" сообщали о том, как родители Семена воссоединились и провели день с сыном в зоопарке. Напомним, что Эвелина Бледанс и ее бывший муж Александр Семин находятся в разводе, но продолжают вместе воспитывать сына.