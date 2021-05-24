Снова вместе: Бледанс провела день в компании бывшего

Эвелина Бледанс и Александр Семин развелись четыре года назад, но продолжают вместе воспитывать своего особенного сына.

Актриса и ее муж расстались еще в 2017 году. Бледанс продолжила жить с сыном, который родился с синдромом Дауна, и уделять ему все свое свободное время, но и ее бывший супруг не забыл наследника. Накануне экс-супруги вместе с общим сыном воссоединились на прогулке по зоопарку. Фото такого доброго семейного выходного порадовало поклонников Эвелины Бледанс и ее солнечного мальчика.

Известно, что в прошлом году Александр Семин вновь женился, а после стал отцом дочери, которую родила ему новая избранница. Однако эти важные изменения в жизни мужчины не повлияли на его отношения к сыну и бывшей супруге. В день рождения он очень трогательно поздравил Эвелину с днем рождения, чем в очередной раз подтвердил, что экс-возлюбленные отлично ладят.

Особенному наследнику пару уже девять лет. Любящие родители делают все для того, чтобы мальчик развивался и рос счастливым. Актриса узнала о диагнозе ребенка еще на ранних стадиях беременности, но не передумала рожать, даже осознав ложащуюся на нее ответственность.

Как рассказало издание "7 Дней", несколько лет назад актриса отважилась на процедуру ЭКО в надежде еще раз стать матерью, но ее ожидания не оправдались.

Ранее "Дни.ру" сообщали о том, как Эвелина Бледанс вышла в свет с сыном в эпатажном наряде.