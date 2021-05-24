"Это восторг!": Бледанс порезвилась с полуголыми мужиками

Эвелина Бледанс сыграла одну из ярких ролей в новом комедийном сериале "Стриптизеры". Актриса органично вписалась в картину, ведь в этой среде она чувствует себя как рыба в воде. Эвелина призналась, что в жизни ей приходилось нередко наслаждаться мужским стриптизом, да и самой танцевать, и это ей всегда нравилось.
Сначала актрисе предложили сыграть роль хозяйки стриптиз-клуба, но она уже однажды снималась в качестве владелицы борделя в фильме "Проклятый рай".
В итоге главная роль досталась Ольге Тумайкиной. В интервью Starhit Бледанс рассказала, что ее героиня в новом сериале – постоянный vip-гость стриптиз-клуба. Ее там ждут и заранее накрывают на стол. судьба у героини Эвелины Бледанс непростая, но интересная.
Бледанс призналась, что нередко и сама ходила в стриптиз-клуб с подругами. Ведущая могла без зазрения совести порезвиться с полуголыми мужиками. Сейчас это бывает редко, посетовала актриса.
"В Америке я ходила на мужское шоу — невозможно красиво, восторг! У меня даже остались фотографии, где я засовываю долларовые купюры в трусики этим красавцам-танцорам", – рассказала телеведущая.
Призналась Эвелина Бледанс, что и сама с удовольствием танцевала стриптиз для своих возлюбленных. Ей это приносило огромное удовольствие.
Ответила Эвелина Бледанс и на вопрос об избраннике. По ее словам, она никогда не бывает одна. Актриса не стала раскрывать личность своей второй половинки.
Сериал "Стриптизеры" стартует 25 мая на сервисе Okko.
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