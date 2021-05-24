"Прекрасное возбуждающее искусство": Бледанс решила устроить стриптиз

Звезда поведала, что очень любит стриптиз. Более того, артистка заявила, что и сама хорошо им владеет. Теперь же она увлеклась танцами на пилоне.
"Прекрасное возбуждающее искусство", – отметила Эвелина Бледанс. Пока что знаменитость не решилась приступить к занятиям, потому что в ее пугают жуткие синяки на руках и ногах женщин, которые практикуют занятия на пилоне.
При этом актриса считает, что подобные уроки – прекрасная нагрузка на спину и конечности. По мнению Эвелины Бледанс, девушки по праздникам должны делать любимому мужчине подарок в виде стриптиза.
Она добавила, что ей есть, кому преподнести такой сюрприз. Свою личную жизнь артистка комментировать не любит. Она лишь отметила, что у них с избранником все хорошо. По словам Эвелины Бледанс, она никогда не бывает одна.
Как писали "Дни.ру", недавно Эвелина Бледанс сыграла одну из ролей в новом комедийном сериале "Стриптизеры". Артистка органично вписалась в картину. Звезда сообщила, что ходила на мужской стриптиз, и ей это очень понравилось.
Популярные темы форума
Что думаете о Маниже?
Вкусненькое
Филлеры
Бьёт муж
Смех или грех?
Муж стал выпивать
Криптюшки
СССР
Китайский и арабский
Кто изменяет чаще?