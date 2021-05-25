"Это подозрительно": Меган Маркл обвинили в изменах принцу Гарри

В частности, злые языки судачат в Twitter о возможной неверности жены герцога Сассекского. Хейтеры решили вновь опорочить Меган Маркл, выдвинув теорию о том, что сын совсем не похож на принца Гарри.
Поводом для сплетен стали новые снимки ребенка знаменитой четы. Публика отметила, что мальчик — копия Меган Маркл, а от отца у него ничего нет. Они обвинили бывшую актрису в возможной измене мужу. "Это подозрительно", – высказался один из скептиков.
Пользователи соцсети призвали внука Елизаветы II проверить, чем занималась его супруга, когда забеременела. Также недоброжелатели заявили, что считают, что первенца паре родила суррогатная мать, и сейчас будет то же самое.
Отметим, что страсти вокруг герцогов Сассекских не утихают. В СМИ обсуждают интервью Меган Маркл и принца Гарри американской журналистке Опре Уинфри. Там принц рассказал о пережитых психологических проблемах в детстве и юности, наркотиках, алкоголе и недопонимании в отношениях с отцом и бабушкой.
Наполним, ранее Меган Маркл с мужем сделали несколько провокационных заявлений относительно королевской семьи. В частности, пара обвинила дворец в расизме. А недавно по результатам опроса выяснилось, что треть граждан Великобритании считают, что чету надо лишить всех титулов.
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