"Годы не властны над женщиной!": стройная и молодая Нелли Кобзон ослепила народ

Вдова российского певца Иосифа Кобзона Нелли удивила фанатов своим сногсшибательным видом.

Нелли Кобзон (Нинель Дризина) всегда была удивительно хороша собой. Но при жизни мужа была как будто в тени. Всем было известно, что пара много лет вместе, и у них замечательная семья. Но так часто на страницах газет и журналов вдова легендарного артиста никогда не появлялась.

Нелли и Иосиф Кобзон сблизились, когда у него за плечами было уже два неудачных брака, а она была влюблена в простого инженера. Они прожили вместе более 45 лет и никогда не расставались, какие бы ураганы не бушевали вокруг.

После смерти Иосифа Кобзона Нелли Михайловна словно заново начала жить. Она стала активно вести соцсети, общаться с прессой и поклонниками и часто публикует интересные фотографии. Кобзон выложила в своем аккаунте снимок, на котором предстала молодой и обворожительной. Это было архивное фото, но многие поклонники признали, что Нелли Михайловна с каждым годом лишь хорошеет.

"Годы практически не властны над женщиной!" – написал ей поклонник.

Напомним, что Нелли Кобзон стала третьей и последней женой легендарного артиста. Они поженились в 1971 году. Нелли Кобзон постоянно сопровождала мужа на гастролях, была принята в Москонцерт на должность его костюмера и везде следовала за ним. Оставила гастроли она только после рождения детей. Она родила артисту сына Андрея и дочь Наталью.

Ранее "Дни.ру" писали, что в Сеть попали откровенные снимки Нелли Кобзон, на которых она предстала практически в одном нижнем белье.