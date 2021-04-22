Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Спеклась и съежилась": морщинистой Варум поставили неутешительный диагноз
Суд разберется: финал шоу "Маска" обернулся возмутительным скандалом
"Прекратите издеваться над человеком!": Сафронов набросился на позорящую Зайцева семью
"Это ж ***": Лазарев не сдержался при виде полураздетой Лорак
партнеры
Четверг
22 апреля
Лента новостей
23:59
Вдове Кобзона отдадут многомиллионный долг элитными иномарками
23:38
Необычно и громко: раскрыты подробности предстоящей церемонии вручения "Оскара"
21:42
Облысевший Хабенский шокировал публику
21:10
"Надо бить тревогу": Минкульт Украины закупил для школьников книги о гомосексуализме
20:46
По 100 рублей: эксперт Голубовский предсказал небывалое подорожание доллара
20:34
Врач назвал сроки формирования коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве
20:16
Скончалась звезда "Битвы экстрасенсов" Диля Абдрашитова
20:04
Москвичка выпила моющее средство и умерла
19:53
Семенович ответила Быстрову на оскорбление об "отрезанных сиськах"
19:48
Названы опасные для здоровья виды чая: под ударом печень и зубы
19:26
78-летняя Ангелина Вовк рассказала о дате свадьбы с певцом Юлианом
19:16
"Только на бутылку": признание Манукяна об интимных утехах довело до тошноты
18:37
Перестала чувствовать руки и ноги: вскрылись шокирующие данные о состоянии Водонаевой
18:16
"Может и стиральный порошок!": Штурм сделала заявление о зависимости Борисовой
18:16
Вассерман о планах Чехии выслать еще 60 российских дипломатов: Выстрелят себе в ногу
18:15
Хочу правды: муж застукал Настю Каменских в компании сексапильного мачо-иностранца
17:50
"Больше 10 лет": Мирослава Карпович и ее семья скрывали рак
17:19
"Тупой упырь!": Лоза облил Алибасова помоями после скандала
17:11
Мечтала о другом: где сейчас звезда сериала "Граница. Таежный роман" Елена Панова
17:06
"Одно лицо": беременная Караулова превратилась в мужика
16:35
"Последние дни...": королева Елизавета II выступила с речью в свое 95-летие
16:35
"Никогда этого не забуду": Траволта рассказал об особенном моменте с принцессой Дианой
15:59
Хлебнувшая горя в браке Федункив за версту видит непутевых мужей
15:45
"Смените уже пластинку!": мать экс-избранницы Тимати взорвалась из-за травли
15:40
"Жирный придурок": Харламов обиделся на россиян за оскорбительное прозвище
15:38
"Всему миру все ясно": сенатор Пушков ответил "толстокожим" США
15:35
Запад обвинили в игнорировании геноцида русских на Украине: Ужасающие преступления
15:13
Улыбающуюся Миддлтон заметили на публике сразу после похорон
14:52
"Скоро тети пойдут копать любимые грядки": беременная Горбань обнажила грудь и ответила завистникам
14:51
Эксперт Хавич: слова Путина об Украине не оправдали ожиданий польских политиков
14:50
Коварная разлучница публично призналась в чувствах к Прилучному
14:36
В Удмуртии лихач насмерть сбил двух человек
14:30
В Кремле озвучили темы предстоящих переговоров Путина и Лукашенко
14:30
"Отравляющее и омерзительное чувство": Пьеха раскрыл причину развода
14:20
На юге Петербурга загорелся жилой многоквартирный дом
14:18
Знаменитая ведущая-лесбиянка шокировала признанием об употреблении наркотиков
14:11
"Еле ноги унес": участвовавший в афере известный актер сам попал в лапы жуликов
14:07
Восточная политика Украины опасна для России – политолог Серенко
13:50
Песков в подробностях рассказал о новых выплатах на детей
13:47
В Мытищах организована проверка по факту стрельбы подростка по людям
13:43
Политолог Дзермант: преемник Лукашенко продолжит его внутриполитический курс
13:40
"Коза, шифровщица!": Тодоренко разинула рот при виде Бузовой
13:25
Уголовник обчистил квартиру в Балашихе более чем на 5 миллионов рублей
13:17
"В честность и порядочность Эрнста и Аксюты не верю!": Соседов высмеял севший в калошу Первый канал
13:08
"Твоя мамаша тебя бросила": жившего в детдоме Милохина публично унизили
13:07
Чего ждать от новой встречи Путина и Лукашенко: мнения политологов
13:02
Пьяный житель Тюмени распылил перцовый газ в автобусе с детьми
12:58
Ревность и возмездие: молодой муж отомстил развратной Седоковой
12:27
Скрытная Шейк впервые показала совместное фото с дочерью
12:13
Возбуждено уголовное дело после жалоб Наргиз на травлю
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Легендарный советский актер пожаловался на нищету
"Бог не зря детей не дал": бывшая жена любовника Макеевой перешла все границы
"Очень рано": преждевременный уход Азизы ошарашил Резника
"Выглядит нелепо": надменную Долину прилюдно унизили после громкого скандала
Эксперт Хавич: слова Путина об Украине не оправдали ожиданий польских политиков
"Против природы не попрешь": длинноногую Рудковскую вывели на чистую воду
Шоу-бизнес
Вдове Кобзона отдадут многомиллионный долг элитными иномарками

Вдове Кобзона отдадут многомиллионный долг элитными иномарками

Нелли Кобзон пытается вернуть деньги, которые когда-то одалживал ее супруг, певец Иосиф Кобзон ставропольскому бизнесмену Вагифу Пейсахову. Речь идет о колоссальной сумме – 25 миллионов долларов.
прочитано 387 раз

Иосиф Кобзон и Вагиф Пейсахов познакомились в 1990-е годы. Тогда будущий олигарх устраивал концерты знаменитостей в Ставрополе. Позже он обзавелся бизнесом и стал влиятельным предпринимателем. Однако все свое состояние спустя годы он проиграл в карты.

ПО ТЕМЕ

"Распухшая какая-то": вдова Кобзона побила Пугачеву

"У меня нет слов": вдова Кобзона пришла в ужас от вскрывшихся данных о немощном Зайцеве

 Иосиф Давыдович Кобзон

Иосиф Давыдович Кобзон Артист

Деньги на игры он занимал у Кобзона. Артист всегда одалживал бизнесмену круглые суммы без расписок. Сначала Пейсахов возвращал знаменитому певцу деньги, но в какой-то момент перестал. Тогда Иосиф Давыдович певец потребовал подписать два договора на займ 10 и 15 миллионов долларов.

Но предприниматель так и не выплатил долг, поэтому Кобзон решил обратиться в правоохранительные органы. Хоть Пейсахов и уверял, что вернет денежные средства, следователи заключили: бизнесмен не собирался этого делать. В 2016-м Вагифа отправили в колонию на шесть лет и обязали вернуть певцу все до копейки.

После смерти Иосифа Давыдовича к делу подключилась его жена. Несколько лет назад Нелли Михайловна потребовала признать бизнесмена банкротом, чтобы получить все деньги. Недавно же в Арбитражный суд Ставрополья поступило ходатайство от управлявшего Пейсахова.

Он просит погасить часть долга элитными автомобилями: Bently Continental, Rolls-Royce Phantom и Mercedes-Benz Vito 109 CDI. Первая иномарка досталась, предположительно, московскому бизнесмену Михаилу Петрунину, две другие – предпринимателю из столицы Владлену Шабатаеву. Управляющий уверен, что Вагиф продал автомобили, чтобы уменьшить конкурсную массу.

Общая стоимость всех автомобилей – около 23 миллионов рублей. Rolls-Royce Phantom – самая дорогая иномарка из представленного списка. Она стоит 15 миллионов рублей. Mercedes-Benz Vito 109 CDI – напротив, самая дешевая машина. Ее рыночная стоимость – почти один миллион рублей.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 22 апреля 2021, 23:59 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Валерия
Пожаловаться Ответить
Ну так он их продал и они не у него Как он их будет передавать Нелли И потом-давали наличные.пусть и возвращаеть наличными ,а что она будет делать с этими машинами Ну пару отдаст сыну и дочке.а остальные-головная боль- ей нужно терять время.обзванивать,продавать-чушь какая-то Верните деньги и все или САМИ продайте эти машины и верните деньги Придумали схемку-хамы
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Жирный придурок": Харламов обиделся на россиян за оскорбительное прозвище

Юмориста оскорбляют шутки о лишнем весе
Шоу-бизнес

Петросян показал сдавшую Кадышеву

Публика давно не видела народную артистку
Шоу-бизнес

Разбила семью: известный продюсер бросил жену ради Ани Лорак

Исполнительница поделилась подробностями романа
Шоу-бизнес

"Разругались вдребезги": рассекречены детали романа Дорониной и Ефремова

Артистка отрицала любовную связь с коллегой

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 19 по 25 апреля 2021 года
Гороскоп на неделю с 12 по 18 апреля 2021 года
Гороскоп с 5 по 11 апреля 2021 года
Гороскоп на апрель 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+