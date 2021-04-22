Вдове Кобзона отдадут многомиллионный долг элитными иномарками

Нелли Кобзон пытается вернуть деньги, которые когда-то одалживал ее супруг, певец Иосиф Кобзон ставропольскому бизнесмену Вагифу Пейсахову. Речь идет о колоссальной сумме – 25 миллионов долларов.

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