Вдове Кобзона отдадут многомиллионный долг элитными иномарками

Иосиф Кобзон и Вагиф Пейсахов познакомились в 1990-е годы. Тогда будущий олигарх устраивал концерты знаменитостей в Ставрополе. Позже он обзавелся бизнесом и стал влиятельным предпринимателем. Однако все свое состояние спустя годы он проиграл в карты.
Деньги на игры он занимал у Кобзона. Артист всегда одалживал бизнесмену круглые суммы без расписок. Сначала Пейсахов возвращал знаменитому певцу деньги, но в какой-то момент перестал. Тогда Иосиф Давыдович певец потребовал подписать два договора на займ 10 и 15 миллионов долларов.
Но предприниматель так и не выплатил долг, поэтому Кобзон решил обратиться в правоохранительные органы. Хоть Пейсахов и уверял, что вернет денежные средства, следователи заключили: бизнесмен не собирался этого делать. В 2016-м Вагифа отправили в колонию на шесть лет и обязали вернуть певцу все до копейки.
После смерти Иосифа Давыдовича к делу подключилась его жена. Несколько лет назад Нелли Михайловна потребовала признать бизнесмена банкротом, чтобы получить все деньги. Недавно же в Арбитражный суд Ставрополья поступило ходатайство от управлявшего Пейсахова.
Он просит погасить часть долга элитными автомобилями: Bently Continental, Rolls-Royce Phantom и Mercedes-Benz Vito 109 CDI. Первая иномарка досталась, предположительно, московскому бизнесмену Михаилу Петрунину, две другие – предпринимателю из столицы Владлену Шабатаеву. Управляющий уверен, что Вагиф продал автомобили, чтобы уменьшить конкурсную массу.
Общая стоимость всех автомобилей – около 23 миллионов рублей. Rolls-Royce Phantom – самая дорогая иномарка из представленного списка. Она стоит 15 миллионов рублей. Mercedes-Benz Vito 109 CDI – напротив, самая дешевая машина. Ее рыночная стоимость – почти один миллион рублей.
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