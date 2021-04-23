Вдова Кобзона обнажилась на пляже

В Сети появились фото вдовы Иосифа Кобзона на пляже. Заслуженная работница культуры РФ смело обнажилась.

Нинель Дризина и Иосиф Кобзон познакомились в Москве. В 1971 году она приехала в столицу к подруге семьи. Муж приятельницы ее матери работал в Москонцерте и знал артистов. Однажды Нелли повали в гости вместе с семьей. Среди гостей был и Иосиф Кобзон. Певец сразу влюбился в красавицу на 13 лет моложе его.

Нинель Дризина стала третьей и последней женой Иосифа Кобзона. Она всегда жила в тени оглушительной популярности своего мужа, в горе и радости. Она везде следовала за ним. В отечественном шоу-бизнесе они прославились как самая крепкая пара.

Нелли Кобзон всегда слыла красавицей и восхищала всех своей утонченностью и благородством. Ее стилем во все времена восхищались коллеги и друзья. Не удивительно, что за ней постоянно следят фотокорреспонденты.

На днях в Сети появились фото Нелли Кобзон на пляже. На снимке предстала статная фигура вдовы Иосифа Кобзона. Стоит отметить, что она находится в отличной форме. Как выяснилось, фото датируется 2011 годом, но появилось в интернете только сейчас, пишет "Экспресс-газета".

В кадре Нелли Кобзон предстала в ярком раздельном купальнике, больших солнцезащитных очках и в платке. Поклонники осыпали женщину комплиментами.