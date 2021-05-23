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Шоу-бизнес
Лолита поведала об изменах Цекало с бандитом

Лолита поведала об изменах Цекало с бандитом

Стали известны подробности измен Лолиты Милявской Александру Цекало
прочитано 662 раза

В интервью YouTube-каналу "Макарена" Лолита Милявская рассказала о своих романах. За плечами певицы пять браков, один из которых с артистом и продюсером Александром Цекало. Длилась супружеская жизнь более десяти лет.

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 Лолита Марковна Милявская (Горелик)

Лолита Марковна Милявская (Горелик) певица

Милявская поделилась, что изменяла мужу с бандитом. Они познакомились на одном из корпоративов, где она находилась в качестве приглашённой звезды.

Милявская отметила, что отношения с криминальным авторитетом были одними из самых лучших и ярких. Также певица сказала, что не жалеет о случившемся. По словам звезды, в настоящий момент этот человек мертв.

"Он был взрослым, это, наверное, самые красивые отношения в моей жизни. И я ушла из дуэта "Академия" прямиком к нему. Он долго меня добивался. Он очень много старался сделать для меня, помочь мне", – рассказала артистка.

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Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya)

Лолита призналась, что долгое время скрывала от Цекало новый роман. Она боялась уйти из семьи и разорвать связь с мужем. Признаться в изменах Милявская смогла только спустя время, когда криминального авторитета убили. После смерти возлюбленного певица сбегала из дома на кладбище, из-за чего не смогла утаить неверность от Цекало.

Напомним, что недавно между Лолитой Милявской и Ксенией Собчак произошел конфликт. Певице не понравилось интервью журналистки со скопинским маньяком. Лолиту возмутил факт охраны преступника, тогда как миллионы людей реально нуждаются в такой услуге. Также певица поразилась скупостью и жестокостью мужчины.

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Лолита Милявская. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
23 мая 2021, 14:46 Источник: YouTube-канал "Макарена" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Королева фриков: Лолите Милявской – 55

комментарии

Ответить:

Любитель пива
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Омерзительная вульгарная кобыла. Тьфу.
Гость742099
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ну всё, пошла копошиться в своей м.а.н.д.<цензура>. и доставать из неё свои проститутские воспоминания
буэ.э.э.э.э.э.э..э.э
Гость742735
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Арчик что ли?Ноги тебе на яхте задирал.Платишь ребёнком.Сказано не зря-"дети за грехи отцов заплатят".Молись,бедная,пока есть время.
.
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Зачем признаваться , что постоянно баразталась в грязище
1

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