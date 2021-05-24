"Болезненные воспоминания": раскрыты детали тяжелого развода Стоцкой

Артистка развелась с мужем два года назад. Признаться в этом она нашла в себе силы лишь недавно.

Анастасия Стоцкая и Сергей Абгарян прожили вместе более девяти лет. В 2011 году у них появился сын Саша, а в 2017 – дочь Вера. Долгие годы они казались примером для многих, но позднее новости об их отношениях слегка стихли. Тогда некоторые заговорили о том, что в паре наметился разлад, но певица не давала никаких комментариев на эту тему.

Недавно Анастасия Стоцкая все-таки призналась в том, что они больше не вместе. По ее словам, долгое время ей было тяжело, а потому она избегала повышенного внимания. Она была не готова обсуждать расставание, так как оно провоцировало "болезненные воспоминания".

Больше всего певицу волновало состояние детей. Маленькая Вера пока не может оценить ситуацию, а вот старший сын переживал из-за конфликта пары. Заботливая мама смогла спокойно объяснить ему, что происходит. Однако переживания ребенка отразились и на ней.

К бывшему супругу у Анастасии Стоцкой нет никаких претензий. Она считает его хорошим отцом, который хочет участвовать в жизни наследников. Сейчас Сергей много общается с сыном, старается возить его на занятия и уделять время. Экс-возлюбленный дивы участвует в воспитании наследников. "Мы просто живем в разных домах", – завершила разговор она.

