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Шоу-бизнес
"Это очень большая цена!": эксперт возмутился ценой за гостиницу Ротару

"Это очень большая цена!": эксперт возмутился ценой за гостиницу Ротару

Риэлтор Михаил Клишов прокомментировал слухи о том, что София Ротару выставила на продажу свой бизнес в Крыму за 25 миллионов долларов.
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Ялтинская гостиница Villa Sofia закрылась два года назад. По официальным данным – не ремонт. Однако в Сети поговаривают о том, что певица пытается избавиться от отеля за немалые деньги.

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Руководитель крымского агентства недвижимости сильно сомневается в правдивости домыслов. Эксперт отметил, что до сих пор никто из местных его коллег не подписывал договор на продажу гостиницы Софии Ротару.

Клишов считает озвученную цену на отель завышенной. Он заявил, что окупаемость бизнеса должна быть до 12 лет, а инвестиции должны вернуться хотя бы на уровне 10% в год. Чтобы окупить вложенные средства, на гостинице надо выручать по два миллиона долларов в год.

Таким образом, каждый номер должен сдаваться все лето более, чем за тысячу долларов в сутки. Плюс налоги и зарплаты, коммуналка и т.д. "Это очень большая цена!", – уверен риэлтор.

Напомним, ранее говорилось о том, что роскошным отелем официально владеет наследник Софии Ротару Руслан Евдокименко. Звезде же принадлежал просторный особняк под Ялтой. По некоторым данным, строительство обошлось семье в миллион долларов. Также в Ялте у артистки есть и большая квартира.

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София Ротару. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/globallookpress.com
Автор: 22 мая 2021, 17:47 Источник: Sobesednik.ru ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость741970
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Софа может придумывать цену и вынашивать свои влажные хотелки, сколько влезет, но это должно быть остановлено. Ялта - это не бандерия.
Гость751091
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надо приватизировать всю ее собственность,тем более что она отказалась от российского гражданства.
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